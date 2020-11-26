快訊

祭拜高以翔後倒在墓旁 謝金燕恩師呂曉棟疑心臟病猝逝

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

聯合新聞網 / 綜合報導
彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰。圖/取自臉書公開社團「爆料公社」
彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰。圖/取自臉書公開社團「爆料公社」

彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰，與一般測速照相大相逕庭，令該名違規貨車駕駛疑惑「為什麼政府拍出來的比較好看？」，照片發到網路後，網友們紛紛笑稱「哇噻！貨車界彭于晏捏」。

今（26）日該貨車駕駛於臉書公開社團爆料公社」發文，「為什麼政府拍出來的比較好看……？為什麼……？你們的政府追焦照呢跟我的差不多嗎？」，並呼籲大家開車請繫安全帶安全第一，看好荷包最重要。社團小編也忍不住大讚一句「國家級追焦品質保證」。

依照交通規定，駕駛人未繫安全帶裁罰新台幣3000元罰鍰。

違規照片被放大，依然清晰可見他於本月3日在國道一號駕駛著北京福田汽車的淺色小貨車，明確被紅線圈出未繫安全帶，不過意外把貨車駕駛臉龐拍得帥氣出色，剛好拍下手部動作擺在腦後的瞬間，恰似模特兒專業POSE。

網友們狂稱讚，「這張照片其實很值得~拍的不錯~表情認真且自然XD」、「我覺得蠻帥的，怎麼辦…XDD」、「文藝青年的姿勢」、「很像拍攝某型男雜誌」，還有人噴笑留言「這張3000值得啦」、「給攝影師一個讚，補捉到認真的眼神」，甚至建議駕駛將違規照換成臉書大頭照。

爆料公社 國道

延伸閱讀

違規照曝車內涉及隱私...甘安捏？ 警方拍攝取締不違法

高乘載管制「障眼法」用衣服口罩做假人竟通過？網直呼太瞎！

影／翻轉車帶入校園給學生體驗 南警深入宣導交通安全

影／使用安全帶插銷要你命！警方示範安全帶正確繫法

相關新聞

違規駕駛被「政府追焦照」拍太帥 網驚：貨車界彭于晏

彰化縣有一民眾遭國道警察拍照舉發未繫安全帶，照片對焦準確，畫質相當清晰，與一般測速照相大相逕庭，令該名違規貨車駕駛疑惑「為什麼政府拍出來的比較好看？...

貓神降臨、城堡起火…日本「失敗寫真大賽」搞笑照片一籮筐

現在社群網路發達，許多人都會利用IG、FB等網站，上傳自己拍攝的照片。為了追求美觀，更是有不少人花功夫研究攝影技巧，但難免還是有一些失敗照片。最近就有日本網友，故意公開各種各樣的失敗照片，逗趣畫面反而讓人嘴角上揚。

這個漁港好幽默！佛系老闆賣「往生蟹」 還釣出自殺鮭魚...

有趣的行銷廣告總是讓人忍不住多看幾眼，所謂「高手在民間」，有位網友到桃園永安漁港玩，他在魚市場拍下了這張有趣的「往生蟹」照片，店家簡直是被賣魚耽誤的廣告人才，標語幽默吸睛，令人莞爾一笑，網友讚嘆老闆很有才「懂賣」。

衣櫃內多年未拆包裹驚見衣物炭化 女嚇：衣服錢別省

1111購物節剛過，黑色購物周接著來，兩波購物旋風，吸引不少買家瘋狂下單，除讓買家的荷包大失血，更讓物品堆滿家。不過，掃貨之餘，有沒有想過往年買的物品現在何處？有網友在ptt WomenTalk有網友在ptt WomenTalk板以「衣服錢真的不能省，不然很恐怖」為題貼文表示，最近整理衣櫃整理出一堆塵封多年未拆包的衣服，其中一包打開後，衣服就像炭化一樣自然分解，而且變成黑黑的木炭狀，「真的很嚇人」。

錢包當垃圾丟！她衝焚化廠辛苦挖4小時 神奇經歷網友喊：佩服

不少人有曾把重要東西丟到垃圾桶的經驗，日前一名女大生不小心將錢包放在裝波蘿麵包的提袋裡，並整袋丟上垃圾車，事後發現急忙致電環保局，一名清潔隊長載她去焚化爐並給她手套和美工刀「挖垃圾」

情侶看電影坐哪裡最好？ 女生們一致推薦這兩個位置

許多人休假都喜歡到電影院看電影消磨時間，有人會獨自去看，也有情侶、夫妻倆倆觀影，還有全家大小一起出動，這時選座位就很重要了。一名女網友發文表示想約暗戀的男生去看電影，但不知道該坐哪裡比較好，只好求助鄉民們的意見，「大家看電影時電影座位都會選哪裡？」

「胡椒粉另外裝」！他打開鹽酥雞傻眼 親戚讚：店家好大方

近日一名網友點了鹽酥雞外送，由於家中長輩飲食較清淡，因此請店家另外裝調味料，怎知餐點送來裡頭竟出現一整罐的胡椒粉，親戚看到還稱讚店家十分大方，但深入了解事情原委後，讓他哭笑不得地說「老闆娘不敢再叫妹妹來幫忙了」。

超豪華汽車專屬冷氣！ 他為寵女兒自創「手動對焦功能」

炎炎夏日，汽車的後座常因距離冷氣風口較遠，容易悶熱。日前，一名寵女兒的爸爸便自創「手動冷氣對焦裝置」，讓女兒可以吹到冷氣，並表示「這樣看妳還會在車上大飆汗嗎？」此舉也引起網友熱議。

此生難忘！壽星被綁鋼管車上遊街 辣妹嗨喊：一起說生日快樂

這輩子最難忘的生日！一名網友21日經過台南大灣路時，發現有民眾被綁在鋼管車上慶祝生日，前後還有火辣的鋼管女郎助陣，影片在網上曝光，眾人紛紛笑說「恥度破表啊！」

終極演算法！停車場「奇葩計價」 網笑翻：早知道就不裝備胎

停車場的計價方式多半為單次、計時或者簽約月租，然而一名女網友在新竹湖口鄉發現某停車場的「奇葩收費標準」，駕駛停車前得先經過數學運算，照片在網上曝光，眾人看完笑瘋直呼「早知道就不裝備胎了」。

人妻網購長洋裝抱怨被騙 網友見試穿照大讚：妳贏了

現代人消費習慣改變，許多人都喜歡利用網路來購物，但也因此常常出現許多消費糾紛，最常見的就是照片與收到的實物有差異。一名女網友抱怨在網路上買了一件洋裝，沒想到衣服送來後試穿一看才發現原本長版變成短版，讓她無奈的說不應該相信臉書賣的東西。

他用可愛貓咪瓶倒奶精…… 意外畫面網友嚇：有夠噁

許多愛貓人士，除了實際養貓之外，也會買一些貓貓造型的生活用品，增添平時生活的氣氛。然而日本最近有位網友，就買了一了一個貓貓造型的奶精瓶，結果實際使用，卻發現畫面和他想像的完全不同。

熱門新聞

買「饅頭夾蛋」卻滿肚子火 原因曝光網評論：立場不同

買滷味時「關鍵暗號一出」老闆加好加滿 網：超佛心

她拿三倍券加現金付帳遭拒絕 店員一句話全場傻眼

對發票8位數全中！下秒「千萬變銘謝惠顧」網幫哭：真正的捶心肝

摩鐵開房門驚見按摩椅狂動 女兒提問：這椅子是什麼

他好奇「蛋花味噌湯」起源意外掀戰 中南部人急撇清：台北人亂煮！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。