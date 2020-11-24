錢包當垃圾丟！她衝焚化廠辛苦挖4小時 神奇經歷網友喊：佩服

不少人有曾把重要東西丟到垃圾桶的經驗，日前一名女大生不小心將錢包放在裝波蘿麵包的提袋裡，並整袋丟上垃圾車，事後發現急忙致電環保局，一名清潔隊長載她去焚化爐並給她手套和美工刀「挖垃圾」，找了4個小時終於尋回錢包，神奇的經歷也引起網友熱烈討論，紛紛表示「狂人是你」、「太佩服了！」

一位女大生在「Dcard」分享一段「19歲的垃圾焚化爐之旅」的故事，她因聽到垃圾車的聲音，趕緊將前晚裝麵包留下的提袋打結，丟進垃圾車，後來到學校發現錢包不見，才回想起把錢包放進提袋裡，當下她狂冒冷汗並向老師說明、請假，急忙連絡環保局的人員。

一位女大生在Dcard分享一段「19歲的垃圾焚化爐之旅」的故事。圖／取自Dcard

到了環保局之後，一名清潔隊長告訴她要去挖垃圾，開車載她到台南永康的焚化爐，原PO表示「人生第一次坐上環保局的車去垃圾焚化爐，在附近就聞得到味道」，進去之後工作人員給了她手套和美工刀開挖垃圾。

挖了兩個小時仍然沒有進展，她感到相當絕望。圖／取自Dcard

挖了兩個小時仍然沒有進展，她感到相當絕望又不想放棄，因為裡面雖然只有現金200元，但有所有的證件，帶著不想重辦的決心，最後挖了4小時終於找到錢包，回家後還用消毒水泡了一整晚，「現在想想覺得好狂」。

原PO也認為「在焚化爐工作的人真的辛苦了，站在工作人員立場，應該是個麻煩與疲勞的事情」，當天有向他們道謝。而這次的經驗讓她更了解，「垃圾從進到垃圾車到被燒掉的整個SOP過程」，還被老師虧可以寫自傳了。

貼文一出立刻掀起熱議，網友們覺得她「真的很拚」、「太勵志了，如果是我一定直接放棄」、「幸好不是在台北弄丟的，台北都用專用垃圾袋....垃圾袋都長一樣根本大海撈針」、「兩津勘吉是妳嗎？只差直接跳下去了」、「昨天才把AirPods包在衛生紙，本來要擦乾淨，卻被我當成垃圾丟到垃圾桶，發現的時候垃圾被收走了，完全沒辦法找，佩服你」。

也有許多人分享去焚化爐的經驗「戶外教學有去過」、「爸爸剛發的薪水在被丟掉的褲子口袋中，全家出動跟著垃圾車一起去焚化爐，大概半小時就翻到了吧，看著我們翻的員工們都說我們超幸運哈哈」、「老媽藏好的金飾都被我丟了，然後她就邊罵邊跟老爸衝去垃圾場翻找，還好最後有找回來」，也有環保局隊員分享曾看到老人把鑰匙丟進垃圾車，坐回收車看他在在前面撈鑰匙。