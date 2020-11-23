快訊

皇家傳承牛肉麵工廠遭檢舉 稽查結果出爐

男主播被爆對菜鳥女同事伸魔爪 公視回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

情侶看電影坐哪裡最好？ 女生們一致推薦這兩個位置

聯合新聞網 / 綜合報導
一名女網友想約暗戀的對象看電影，但不知道該選什麼座位比較適合，只好求助鄉民們的意見。 圖／ingimage
一名女網友想約暗戀的對象看電影，但不知道該選什麼座位比較適合，只好求助鄉民們的意見。 圖／ingimage

許多人休假都喜歡到電影院看電影消磨時間，有人會獨自去看，也有情侶、夫妻倆倆觀影，還有全家大小一起出動，這時選座位就很重要了。一名女網友發文表示想約暗戀的男生去看電影，但不知道該坐哪裡比較好，只好求助鄉民們的意見，「大家看電影時電影座位都會選哪裡？

原PO在《Dcard》論壇寫道如果在戲院選邊邊位置的話，可能會造成斜視、觀看不方便等等困擾，但若選後排中間的話，太晚進場就會造成別人的不方便。原PO說會這麼問的原因是因為她想約喜歡的男生一起看電影，因此在考慮要選哪個位置比較適合，而這也讓她好奇的想知道鄉民們看電影都會選哪個座位坐？

網友們留言分享自己看電影的習慣，「選中間，然後早點進去啊」、「包廂」、「人對坐哪都一樣好嗎？」、「絕對坐走道旁邊（因為常跑廁所）」、「我自己一個人我也沒在管，我都盡量中間…哈哈哈」、「都自己一人坐最後一排中間，但如果跟別人看或詢問他們的意願」。

多數女生都認為最好選擇雙人的座位，或是最後方的位置，「跟暗戀的人一起看電影坐雙人的很適合，但要後面一點」、「最後一排正中間，不用擔心做曖昧舉動的時候後面會看到，會尷尬」、「選面對螢幕右後方而且兩個人的座位，跟喜歡的人有種小空間的感覺吧…哈哈」、「最後面，靠旁邊」。

Dcard 電影

延伸閱讀

邱偲琹全裸破尺度電影將上映 淚曝內心掙扎

金馬57落幕：以「我們」的名義，述說「我們」的故事（上）

離島第一宗都更案 澎湖中興戲院區正式動土

不煽情媚俗的侯導美學

相關新聞

情侶看電影坐哪裡最好？ 女生們一致推薦這兩個位置

許多人休假都喜歡到電影院看電影消磨時間，有人會獨自去看，也有情侶、夫妻倆倆觀影，還有全家大小一起出動，這時選座位就很重要了。一名女網友發文表示想約暗戀的男生去看電影，但不知道該坐哪裡比較好，只好求助鄉民們的意見，「大家看電影時電影座位都會選哪裡？」

「胡椒粉另外裝」！他打開鹽酥雞傻眼 親戚讚：店家好大方

近日一名網友點了鹽酥雞外送，由於家中長輩飲食較清淡，因此請店家另外裝調味料，怎知餐點送來裡頭竟出現一整罐的胡椒粉，親戚看到還稱讚店家十分大方，但深入了解事情原委後，讓他哭笑不得地說「老闆娘不敢再叫妹妹來幫忙了」。

超豪華汽車專屬冷氣！ 他為寵女兒自創「手動對焦功能」

炎炎夏日，汽車的後座常因距離冷氣風口較遠，容易悶熱。日前，一名寵女兒的爸爸便自創「手動冷氣對焦裝置」，讓女兒可以吹到冷氣，並表示「這樣看妳還會在車上大飆汗嗎？」此舉也引起網友熱議。

此生難忘！壽星被綁鋼管車上遊街 辣妹嗨喊：一起說生日快樂

這輩子最難忘的生日！一名網友21日經過台南大灣路時，發現有民眾被綁在鋼管車上慶祝生日，前後還有火辣的鋼管女郎助陣，影片在網上曝光，眾人紛紛笑說「恥度破表啊！」

終極演算法！停車場「奇葩計價」 網笑翻：早知道就不裝備胎

停車場的計價方式多半為單次、計時或者簽約月租，然而一名女網友在新竹湖口鄉發現某停車場的「奇葩收費標準」，駕駛停車前得先經過數學運算，照片在網上曝光，眾人看完笑瘋直呼「早知道就不裝備胎了」。

人妻網購長洋裝抱怨被騙 網友見試穿照大讚：妳贏了

現代人消費習慣改變，許多人都喜歡利用網路來購物，但也因此常常出現許多消費糾紛，最常見的就是照片與收到的實物有差異。一名女網友抱怨在網路上買了一件洋裝，沒想到衣服送來後試穿一看才發現原本長版變成短版，讓她無奈的說不應該相信臉書賣的東西。

他用可愛貓咪瓶倒奶精…… 意外畫面網友嚇：有夠噁

許多愛貓人士，除了實際養貓之外，也會買一些貓貓造型的生活用品，增添平時生活的氣氛。然而日本最近有位網友，就買了一了一個貓貓造型的奶精瓶，結果實際使用，卻發現畫面和他想像的完全不同。

他逛耶誕城遇可愛妹子搭訕借佛珠 竟是為了「鎮住怪獸」

一名男子日前到新北耶誕城感受氣氛時，遇到一名陌生女子向他借取手上佛珠，要用來「鎮住」活動現場的「藍色怪獸」，讓原PO愣住，雖然原PO認為對方行徑怪異，兩人仍成功交換通訊軟體Line，整件事的過程也被該男子記錄下來發到網上，引起網友直呼，「（女子）搭訕功力也太強」！

租屋竟附送「整台巴士」當書房 網友笑：家門到了請準備下車

許多人在挑選住宅時，都會考慮到交通的便利性，最好能住在離車站、公車站近的地方，好方便移動到各處。不過最近日本就有不動產出租，主打的卻是只要肯租，就附送整輛的「公車」，引起網友們好奇。

台南伯「搬電鍋插郵筒」露天燉藥 意外釣出插座真正用途

台南一間郵局在外側郵筒下方設置電源插座供洽公民眾方便替電動機車充電，沒想到卻被一名王姓阿伯插上電鍋「露天燉藥」，他卻還辯稱是因下體疼痛才要借電煮湯，最後在警方不斷勸說下才抱著電鍋離去。

「存摺」的台語你會唸嗎？ 專業網友神解惑：半澤直樹有教過

不少台語古俗用法時常引起年輕人好奇，近來就有網友好奇生活中的重要資產「存摺」的台語發音該怎麼唸？對此，有許多網友分享自己習慣的說法，也釣出專業網友神解真相。

新竹都市傳說？「安全帽樹」長路邊網驚呆 外地人笑：新地標

新竹氣候以「風大」聞名，強勁風力吹得令人頭疼，但對當地人而言早已司空見慣。然而，新竹風大也讓新竹路樹長成「安全帽樹」，只見樹上掛滿安全帽，讓人笑翻直呼簡直是「新竹新地標」。

熱門新聞

超商最多餘的服務是什麼？不少人齊指這項超賺錢項目

2年前買的輪胎爆胎 他衝好市多「不換胎可退錢」：太讚了

「鬼滅之刃」聯名威化餅遭大量丟棄 超商店員轟：別做蠢事！

高嘉瑜「女宿傳說」超驚人 律師曝：宅男才是租屋優質對象

手工水餃好賺嗎？ 網曝「關鍵2點」勸退：純賣沒賺頭

滷肉飯「必備配料」引激戰 他超厭惡這一味網卻狂推

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。