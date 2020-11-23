情侶看電影坐哪裡最好？ 女生們一致推薦這兩個位置

許多人休假都喜歡到電影院看電影消磨時間，有人會獨自去看，也有情侶、夫妻倆倆觀影，還有全家大小一起出動，這時選座位就很重要了。一名女網友發文表示想約暗戀的男生去看電影，但不知道該坐哪裡比較好，只好求助鄉民們的意見，「大家看電影時電影座位都會選哪裡？」

原PO在《Dcard》論壇寫道如果在戲院選邊邊位置的話，可能會造成斜視、觀看不方便等等困擾，但若選後排中間的話，太晚進場就會造成別人的不方便。原PO說會這麼問的原因是因為她想約喜歡的男生一起看電影，因此在考慮要選哪個位置比較適合，而這也讓她好奇的想知道鄉民們看電影都會選哪個座位坐？

網友們留言分享自己看電影的習慣，「選中間，然後早點進去啊」、「包廂」、「人對坐哪都一樣好嗎？」、「絕對坐走道旁邊（因為常跑廁所）」、「我自己一個人我也沒在管，我都盡量中間…哈哈哈」、「都自己一人坐最後一排中間，但如果跟別人看或詢問他們的意願」。

多數女生都認為最好選擇雙人的座位，或是最後方的位置，「跟暗戀的人一起看電影坐雙人的很適合，但要後面一點」、「最後一排正中間，不用擔心做曖昧舉動的時候後面會看到，會尷尬」、「選面對螢幕右後方而且兩個人的座位，跟喜歡的人有種小空間的感覺吧…哈哈」、「最後面，靠旁邊」。