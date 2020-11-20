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他用可愛貓咪瓶倒奶精…… 意外畫面網友嚇：有夠噁

聯合新聞網 / 綜合報導
日本一位網友有個貓咪造型的奶精瓶，外表看上去十分可愛。圖擷取自twitter
日本一位網友有個貓咪造型的奶精瓶，外表看上去十分可愛。圖擷取自twitter

許多愛貓人士，除了實際養貓之外，也會買一些貓貓造型的生活用品，增添平時生活的氣氛。然而日本最近有位網友，就買了一了一個貓貓造型的奶精瓶，結果實際使用，卻發現畫面和他想像的完全不同。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，日本網友ジャン=クロード・タカシ近日在twitter上分享，表示他有一個貓咪造型的奶精瓶，樣子十分討喜，他自己也非常喜歡這個奶精瓶。

然而實際使用之下，畫面卻和他想像的有極大落差。只見瓶身中的奶精，從貓咪的嘴裡緩緩流出，看起來卻像極了貓咪吃壞肚子或喝醉酒，正在大吐特吐。奶精在咖啡中暈開的樣子，則像是散落一地的嘔吐物。如此煞風景的畫面，和平常貓咪的可愛造型，有著相當大的反差。

日本一位網友有個貓咪造型的奶精瓶，外表看上去十分可愛。圖擷取自twitter
日本一位網友有個貓咪造型的奶精瓶，外表看上去十分可愛。圖擷取自twitter

網友們也被這逗趣的畫面吸引，笑稱「瞬間變好噁」、「沒看過這麼恐怖的奶精瓶」、「這樣子有夠過分的」、「飯局後常見的畫面啊」。不過也因此吸引到許多網友好奇，這個貓咪瓶哪裡有在賣，於是本人也大方地公布，這是在東京的「調布深大寺」買到的貓咪瓶子。

日本 貓咪

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