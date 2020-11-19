他逛耶誕城遇可愛妹子搭訕借佛珠 竟是為了「鎮住怪獸」

一名男子日前到新北耶誕城感受氣氛時，遇到一名陌生女子向他借取手上佛珠，要用來「鎮住」活動現場的「藍色怪獸」，讓原PO愣住，雖然原PO認為對方行徑怪異，兩人仍成功交換通訊軟體Line，整件事的過程也被該男子記錄下來發到網上，引起網友直呼，「（女子）搭訕功力也太強」！

一年一度的「新北耶誕城」於本月13日正式開跑，一名網友今（19）日在論壇Dcard發文指出，他前幾天到現場朝聖時，看到了一頭藍色的「活動怪獸」，原PO於是邊盯著這頭「怪獸」，邊發起呆等他的朋友到現場。

因為原PO手上戴著佛珠，一名可愛的女生此時突然向他攀談，表示想要借一下佛珠，原PO愣了一下，雖然不知道對方要做什麼，還是借給她了，沒想到這名女子拿了佛珠以後，開始對著那頭「藍色怪獸」念念有詞，嚇壞原PO。

原PO因為覺得太詭異，又見對方還沒要還回佛珠，因此向對方表示先去買飲料，想說等等再回來拿，沿路他不斷在思考這會不會是什麼整人企劃，還反覆觀察附近有沒有人偷拍，結果都沒有，買完飲料後還是鼓起勇氣回到現場，想要拿回佛珠。

結果那名女子看到他之後，感激的把佛珠還回去，還說「現在安心多了」，讓原PO好奇詢問，「發生什麼事了嗎？」對方則回應，「也沒有，就剛剛不太舒服，好幾個人都不願幫我」，感到不太對勁的原PO沒有想問太多，便禮貌性應了幾句，轉身要離開。

不過女子攔住他，為了表示謝意，希望交換Line請原PO下次吃頓飯，原PO也沒有拒絕，交換完後那名女子便離開，過幾天後，原PO的手機就收到訊息，「不好意思欸，那天應該嚇到你了」、「因為那怪獸會動，所以先鎮住他」，此話一出讓原PO瞬間傻住，並向眾網友請教，「這…還聊得下去嗎？」

網友紛紛回應，「這就要看你有沒有足夠法力跟她聊下去」、「這個搭訕功力也太強」、「呃，搞不好真心話大冒險輸了」、「假搭訕真傳教」、「這是中二病吧」、「人家想搭訕你，不知道要用什麼方法，只好用這種奇葩又會讓你記住的方法」。