租屋竟附送「整台巴士」當書房 網友笑：家門到了請準備下車

許多人在挑選住宅時，都會考慮到交通的便利性，最好能住在離車站、公車站近的地方，好方便移動到各處。不過最近日本就有不動產出租，主打的卻是只要肯租，就附送整輛的「公車」，引起網友們好奇。

根據日本媒體「Jタウンネット」報導，東京都八丈島的不動產業者「HACHIJO-HOUSE」近日公開一則物件，面積約74平分公尺，租金七萬日幣（約台幣1.9萬），並說明這棟房子「適合在家工作的人，附設公車、廁所」。而照片中可看到，除了一棟白色的平房外，還真的有一輛公車停靠著。

報導指出，那輛公車是在去年10月運來八丈島的。有了這輛公車，住戶就可以把它當作書房、倉庫等空間使用。而碰到如停電之類的緊急狀況，還可以發動引擎，把它當作多功能的臨時住處。

不動產業者表示，雖然八丈島是離島地區，不過島上的環境相當清幽，網路也可以正常使用，因此適合可以遠端工作的人來居住，像島上就疑似有漫畫家正定居。而這棟附有公車的神奇屋子，也已經找到租下來的人士入住。

雖然已經順利租出，但由於實在太過特別，不少網友紛紛回應「居然是用公車當書房」、「超想在巴士住住看是什麼樣子」，還有人模仿公車的廣播說「下一站，家門前站，家門前站到了，請準備下車」。

日本東京的八丈島，最近出租「附公車的小屋」引發網友好奇，圖擷取自 HACHIJO-HOUSE

日本東京的八丈島，最近出租「附公車的小屋」引發網友好奇，圖擷取自 HACHIJO-HOUSE