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「存摺」的台語你會唸嗎？ 專業網友神解惑：半澤直樹有教過

聯合新聞網 / 綜合報導
「存摺」的台語怎麼唸？原來常聽見的「口座（kháu-tsō）」源自日語說法，還有其他包含「寄銀簿仔（kià-kim-phōo-á）」、「手摺簿仔（tshiú-tsih-phōo-á）」等唸法。圖片來源／ingimage
「存摺」的台語怎麼唸？原來常聽見的「口座（kháu-tsō）」源自日語說法，還有其他包含「寄銀簿仔（kià-kim-phōo-á）」、「手摺簿仔（tshiú-tsih-phōo-á）」等唸法。圖片來源／ingimage

不少台語古俗用法時常引起年輕人好奇，近來就有網友好奇生活中的重要資產「存摺」的台語發音該怎麼唸？對此，有許多網友分享自己習慣的說法，也釣出專業網友神解真相。

原PO在PTT八卦板好奇發問，他對於日常重要物品「存摺」的台語發音感到相當疑惑，最常聽見的唸法是「寄銀簿仔（kià-kim-phōo-á）」，但也聽過「口座（kháu-tsō）」的說法，到底「口座」代表存摺的用法是從何而來？

許多網友紛紛分享自己習慣的唸法，「我阿嬤都直接講簿子」、「蠢款普」、「寄金簿」、「我家都說『抔啊』，偶爾會加上寄金」、「廣東話叫紅簿仔」。

也有專業網友解答原PO的疑問，回應「口座」的由來，「口座是帳戶吧，參考半澤直樹」、「日語口座=帳戶，台灣直接使用口座的台語發音」、「口座指的是戶頭，不是存摺」、「存簿台語叫寄金簿，也是從日治時期沿用的」。

而根據臺灣閩南語常用詞辭典解釋，「口座」意指帳戶、戶頭，是源自日語的說法。除了寄金簿仔的說法，也有「手摺簿仔（tshiú-tsih-phōo-á）」的用法，原是代表金融機構發給存款人的小冊子，後而引申代表存摺。

PTT 日本 閩南語

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