新竹風太強！1歲童緊抱柱子「逆風飛翔」網笑：從小開始訓練

去過新竹的人都知道，當地的風根本是大放送！只要風一吹來，不僅頭髮四處飛舞，就連騎機車也會「東飄西飄」。近日一名小孩也見識到新竹風的威力，在風中緊緊抱著柱子動彈不得，可愛的畫面被媽媽拍下PO上網，掀起網友熱議。

一名媽媽在臉書社團「新竹大小事」分享一段影片，只見影片中，一名一歲多的小女孩緊緊地抱著柱子，在強勁的九降風下「求生存」，雖然頭髮被吹得凌亂，但小女孩依舊笑得很開心，似乎也對新竹「特產」的強風見怪不怪。這一幕被媽媽PO上網，並笑說這是「風的孩子，新竹限定」。

這段影片在網路上掀起討論，引發許多網友共鳴，紛紛留言「這是新竹人的日常」、「知道我為什麼不減肥了吧」、「我戴假髮，我不敢去新竹了」、「逆風飛翔的孩子」、「從小開始訓練」、「哈哈，只有新竹人才懂的九降風」。

無獨有偶，日前也有網友被新竹風震懾到，發文表示自己每次騎車都會東飄西飄，但「看其他騎士好像都又快又穩，是有什麼秘訣嗎」，這篇文章就釣出內行網友回應，「因為現在是東北季風最強的時候，抗風最主要機車的CC數及重量不能過低及太輕，目前是騎山葉機車，就覺得它的材質及重量要比之前所騎的三陽機車來的重些，騎起來相對的比較穩」。

但也有網友誠懇建議「若遇上強風不能騎太快，龍頭抓緊，安全第一」。新竹市長林智堅也曾在臉書回應「人要比風兇才行」，新竹待久了，就知道怎麼和風抗衡。