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新竹風大騎車東飄西飄 網求「又快又穩」之術

聯合新聞網 / 綜合報導
網友在新竹騎車風大時都會東飄西飄，但「看其他騎士好像都又快又穩，是有什麼秘訣嗎？」。新聞示意圖，聯合報資料照片
網友在新竹騎車風大時都會東飄西飄，但「看其他騎士好像都又快又穩，是有什麼秘訣嗎？」。新聞示意圖，聯合報資料照片

基隆多雨、新竹風大，是眾人皆知的事情，雨大時可以撐傘、穿雨衣來阻擋，那風大時，要用什麼方式來化解。有網友在臉書「新竹大小事」貼文說，自己在新竹騎車都會東飄西飄，但「看其他騎士好像都又快又穩，是有什麼秘訣嗎？」

原po表示自己是到新竹打工的外地人，平日以機車代步，新竹的風有時大到騎機車都會東飄西飄，或是騎到快起飛的感覺，嚴重時感覺會被吹向隔壁車道，但同向車道的其他騎士好像都又快又穩，完全不受風大影響，心中不免想問是有什麼秘訣嗎，還是其實大家都是飄來飄去只是po者看不出來。而且原po更想知道，「突然有一陣強風吹來的時候你們是怎麼處理的？」

身為新竹人的網友們，看完貼文紛紛留言表示「你不要強硬的控制龍頭，我們新竹人都人車合一，隨風搖擺，等施主悟出我的道理方能又快又穩」、「新竹人體內自帶陀螺儀，風在大也能平衡」，有網友問說「你的車是新竹專用款的嗎？買車的時候要指名新竹用的」，有網友更說出名言「比風快，快還要更快」來呼應。

有一網友以同為機車族的角度分析，「因現在是東北季風最強的時候，抗風最主要機車的CC數及重量不能過低及太輕，目前是騎山葉機車，就覺得它的材質及重量要比之前所騎的三陽機車來的重些，騎起來相對的比較穩」，但也語重心長的提醒原po「若遇上強風也不能騎太快，龍頭抓緊，安全第一」。

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