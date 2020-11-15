找不到停車位？機車停「這格」 網傻眼：永遠別低估人的極限

在台灣騎機車快速又方便，但有時難免會找不到停車位，近日就有一名男網友PO文表示，在停車場看到一輛機車停的位子非常詭異，仔細一看才發現機車竟停在出口的「口」字，掀起網友熱議。

一名男網友在《Dcard》發文表示，「太傻眼了，怎麼會有人把車停這裡...」只見一輛藍色機車疑似找不到停車位，便將出口的「口」字當成停車格，讓原PO傻眼直呼「真的無法理解車主在想什麼...車停這樣自己都不覺得哪裡奇怪嗎？」

不少網友看到照片後，紛紛留言笑說「口寫這麼大就是給你停的」、「口太長了長歪了變成停車格」、「渾然天成的停車格」、「永遠別低估人的極限」、「今天有遇到一個停在待轉區的汽車」、「我看不懂中文，可是我知道那是格子啊，所以就停了」。

不過事實上，這張照片已經流傳許久，先前也有網友將照片分享到臉書社團「爆廢公社二館」，當時亦引發網友熱烈討論。