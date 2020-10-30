日男花不到百元重現鬼滅之刃「水之呼吸」 網友讚：實現小孩夢想

人氣動漫「鬼滅之刃」新作劇場版，短短十天日本票房便突破百億，刷新日本電影票房紀錄，台灣也將於今日（30日）上映。除了成為熱門話題之外，許多粉絲也紛紛模仿劇中角色，就有一名日本網友，用簡單的材料，重現出作品中的招式「水之呼吸」，完成度之高令人佩服。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友「nam-5」在10月25日PO文，表示他到了百元商店，買了一把玩具刀、藍色與白色的彩帶各一，回家後再把彩帶黏貼在刀身上，便完成了簡易版本的「日輪刀」（鬼滅之刃中的主角愛刀）。

nam-5將成品拿給他的小孩子玩，只見小孩揮舞著刀劍，藍白相間的彩帶也隨之飛舞，看起來就如同作品中的角色正使出絕招「水之呼吸」。而重現這一幕所需的三件材料加起來，不過才花費330日幣（約新台幣90元）。

日本網友用百元商店的彩帶和玩具刀，成功重現鬼滅之刃作品中的絕招「水之呼吸」。圖擷取自 twitter

nam-5的發想令其他網友相當佩服，紛紛表示「帥呆了啊」、「超便宜」、「小孩子也實現夢想了，這真是再好不過」。不過隨著許多網友分享轉貼，也有人笑稱「這三項商品以後大概會缺貨吧」、「之後應該會三樣放一起賣500日幣（約新台幣136元）吧」。