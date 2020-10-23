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比15公分長打勾！兒答錯「媽媽的上衣」她曬照問：該要分數嗎

聯合新聞網 / 綜合報導
兒子根據媽媽平常穿著回答題目。圖擷自facebook
兒子根據媽媽平常穿著回答題目。圖擷自facebook

一名女網友日前PO出小二兒子的數學考卷，題目問「媽媽上衣」比15公分長還是短，沒想到兒子根據她平常穿著來作答，因而被老師圈起來扣分，事後兒子不解地說「媽媽的上衣都很短啊」，這回答讓她聽完哭笑不得。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」貼出兒子的考卷，只見題目上寫「比15公分長的打勾、比15公分短的打叉」，而黑板的長、弟弟的身高、國語習作的長度，都比15公分長，因此需要打勾，但其中一題「媽媽的上衣」，兒子在括號處打叉，結果被老師圈起來扣分。

原PO透露，自己平常的上衣都比較短，孩子可能誤會題目意思，所以才會回答錯誤，不過，她也曬出身穿小可愛的照片幽默表示「所以我該幫他跟老師要分數嗎？」

貼文一出，網友們留言回應，「妳應該穿這樣去討分」、「好過分的身材」、「這題超陷阱」、「小男生就是天真無邪」、「被媽媽誤導了」、「兒子表示我被媽媽害到了」、「兒子真老實，媽媽身材不科學」、「兒子覺得無辜」。

爆廢公社

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