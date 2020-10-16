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豬皮表面長滿「鱗片」 詭異景象網崩潰：頭皮發麻好想吐
日前一名女網友叫了外送當早餐，殊不知打開餐點密集恐懼症直接發作，因為豬皮上佈滿大大小小的「鱗狀物」，詭異景象讓人看了食慾全消，照片曝光後掀起一陣嘩然，但也釣出內行人揭曉其中原因。
原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，早餐點外送的米粉湯和豬皮當作配菜，怎料剛夾起一塊豬皮時，竟發現其表面長滿「鱗狀物」，乍看還以為是苦瓜，原PO見狀崩潰直呼「豬皮怎麼會長魚鱗啦！」
貼文一出，網友看完紛紛驚呼，「太噁了！乍看以為是刻花的花枝」、「好可怕，太噁我無法」、「我要吐了，有陰影」、「雞皮疙瘩都起來」、「好噁，我愛吃的豬皮怎麼長這樣」、「瞬間頭皮發麻，沒辦法放進嘴裡」。
不過，有民眾指出「脂肪粒」應該是店家沒有清理乾淨才會殘留下來，「豬油沒刮乾淨」、「安啦！皮下的豬油」、「這是裡面的豬油層沒清乾淨」、「豬皮內側脂肪，店家沒處理乾淨」、「可以吃是脂肪」。
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