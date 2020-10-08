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應徵月薪5萬私廚 他面試後發飆：找廚師還是找模特兒啊？

聯合新聞網 / 綜合報導
一名網友應徵廚師，沒想到卻被老闆娘嫌太胖。照片為示意圖。 圖／ingimage
一名網友應徵廚師，沒想到卻被老闆娘嫌太胖。照片為示意圖。 圖／ingimage

找一份工作就是希望能在職場上大展身手，發揮自己的長才，但如果雇主在意的是外型，可能會讓求職者很受傷。一名男網友本身是廚師，在報紙上看到應徵私廚廣告，薪資待遇讓他很滿意，沒想到面試時老闆娘的要求卻讓他氣炸了，甚至還嫌他太胖，貼文讓網友看了議論紛紛。

男網友在臉書「爆怨公社」表示在報紙的徵才廣告上看到應徵台菜專業廚師，每周一到五要負責5大6小的晚餐，而用餐時間是17：30到18：00，所需要的條件是具大餐廳經驗，還要了解食物的營養成分來搭配菜單，月薪一個月5萬元，待遇可說是相當不錯，只不過原PO去面試後卻讓他一肚子火。

他說自己擁有近30年的廚藝，應徵個專業廚師不為過，但老闆娘卻不關注他的才能，反而希望身高、體重都要符合她的要求，讓原PO氣得直說「身高180、體重100多公斤錯了嗎？妳是要找廚師還是模特兒啊？」

貼文一出讓許多網友搞笑歪樓，「她是找未來的老闆」、「應該要口福、眼福也要顧」、「你不懂！老闆娘是順便找女婿」、「老闆娘想要小鮮肉級別的廚師」、「她要型男主廚，邊吃邊養眼」、「換作是老闆可能會錄取」、「做菜可能只能穿圍裙，所以要求身材吧」。

不過也有人幫老闆娘說話，「因為你的體重太太太營養了，不符合她要的」、「她大概覺得你沒有把自己的食物營養跟熱量算的很好，怕全家的體重會水漲船高」、「可能覺得你100公斤應該是不太懂食物營養成分搭配的方面吧」、「她可能怕請了個太會煮的，全家上下的身材都保不住」。

一名網友應徵廚師，沒想到卻被老闆娘嫌太胖。 圖／翻攝自「爆怨公社」
一名網友應徵廚師，沒想到卻被老闆娘嫌太胖。 圖／翻攝自「爆怨公社」

爆怨公社

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