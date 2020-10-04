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忘帶投影布幕！靠車神救援秒觀賞 網笑：買白車的理由＋1
近年來家用投影機越來越流行，只需購入布幕就能享有電影院的聲光效果，然而出門在外難免忘記攜帶投影器具，不過有網友利用手邊東西，創造出同樣的投影效果，1.2萬人看完笑說「買白車的理由又多了一個」。
原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，「忘了帶投影布幕沒關係，白車就可以投影了，男人的快樂就是那麼簡單」，只見他將投影機對準白色汽車，影像直接清楚顯示，除了畫面較小外，其餘皆跟在家觀賞一樣，讓人不得不佩服原PO的創意。
照片在網上曝光，引來大批網友留言，「為了這個投影，我要買台白車」、「哇！這根本是行動電視，好厲害」、「慘了，以後買新車白色系要加價了」、「這就是我要買白車的理由」、「接下來白車將供不應求」、「帥喔！這太屌了」、「哇！這個有厲害到」。
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