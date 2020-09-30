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他買薯條「不到8分滿」上網客訴 反遭5字密碼嘲諷「你很胖」

聯合新聞網 / 綜合報導
男網友買了一包薯條卻「不到8分滿」因而上網投訴，但他在官網上輸入驗證碼「YRFAT」時，才赫然驚覺似乎被嘲諷「You are fat（你很胖）」。圖擷自PTT八卦板
男網友買了一包薯條卻「不到8分滿」因而上網投訴，但他在官網上輸入驗證碼「YRFAT」時，才赫然驚覺似乎被嘲諷「You are fat（你很胖）」。圖擷自PTT八卦板

許多民眾會透過外送服務訂購美食，若收到不滿意餐點或服務時，也可以在網路上進行投訴或建議。日前就有網友分享購買麥當勞薯條時，薯條連8分滿都不到，讓他忍受不了直接上官網寫信投訴，沒想到當網頁要求他輸入驗證碼時，驗證碼似乎在暗指「你很胖」，頓時讓他哭笑不得。

有網友在PTT八卦板PO文分享自己的客訴經驗，沒想到原本要客訴的他反被「狠酸」。某次他透過外送訂購麥當勞餐點，但薯條卻不到8分滿，他屢屢遇到這種情況，因此氣得決定上網向麥當勞寫信投訴。

原PO在官網上寫完投訴文後，準備再輸入「驗證碼」送出資料，但他赫然發覺網頁要求輸入的驗證碼為「YRFAT」，似乎在暗指他「You are fat（你很胖）」，讓原PO瞬間感覺又好氣又好笑。

原PO意外被官網系統「開酸」惹笑不少網友，不少人都留言笑回「這官網太誠實了」、「你被監視了，被看光光了」、「建議提告」、「好嗆的驗證碼」、「陳述事實怎麼告」、「真的是太有趣了，還不消費一波」、「你的個資已遭外洩」、「量身訂做的減肥套餐」、「給你八分滿是為了你的健康著想啊」。

男網友買了一包薯條卻「不到8分滿」因而上網投訴，但他在官網上輸入驗證碼「YRFAT」時，才赫然驚覺似乎被嘲諷「You are fat（你很胖）」。圖擷自PTT八卦板
男網友買了一包薯條卻「不到8分滿」因而上網投訴，但他在官網上輸入驗證碼「YRFAT」時，才赫然驚覺似乎被嘲諷「You are fat（你很胖）」。圖擷自PTT八卦板

PTT 麥當勞 肥胖

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