飛機起飛後空姐為何拉上布簾？ 3原因曝光太現實

飛機是往來各個國家之間最重要的交通工具，而機上座位又依照價位區分為「頭等艙」、「商務艙」和「經濟艙」，常搭飛機的民眾不知道是否有發現，為何在飛機起飛後，空服員都會將中間的布簾拉上？專寫旅遊文章的《心底的小城》專欄針對此事分析了3個主要原因。

由於各艙位價格不同，因此在乘坐的空間舒適度、設備、服務等方面也各有不同。頭等艙空間較小，但因為座位少，所以也比較舒服，基本都是一名空服員服務一名乘客，受到的服務也比較高級，當然價位也比較高。

不過其他艙不僅座位多又擁擠，隱密性差，乘客還能隨意走動，食物也不如頭等艙來得精緻，為了顧及乘客的感受，這時布簾就派上用場了。

《心底的小城》解釋飛機走道上的布簾作用有3種，第一「心理感受」，因為艙別的不同，服務待遇上也不同，為了讓頭等艙的乘客保持愉快的心情，空姐都會將布簾拉上，避免其他艙乘客看到頭等艙裡的服務狀況時會心理不平衡。

第二「阻絕氣味」，因為艙別的食物不一樣，再加上頭等艙能夠隨時點餐，拉上布簾就可以阻隔氣味的流通，讓客人可以好好享用美食。

第三「空姐等級」，《心底的小城》表示雖然各艙都有空姐服務，但是頭等艙的空服員通常都是比較厲害的優等生，甚至是最資深、最有經驗，抑或者是最漂亮的，所以拉上布簾也是為了顧及空姐們的感受，讓她們能夠更專心的服務乘客。由此可見飛機上的布簾雖然看起來平凡不起眼，但卻是功用極大。