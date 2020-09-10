只是想吃個泡麵「拆到心累」 網笑翻：俄羅斯娃娃的概念？

半夜肚子餓，泡泡麵吃是最簡單又方便的選擇。有位女網友發文分享，表示自己打算泡泡麵來吃，未料泡麵的蓋子超級厚，打開一層又有一層，令她傻眼。對此，許多網友則留言表示，原PO簡直買到俄羅斯娃娃版本的泡麵，內容物被層層把關。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文，她表示「我只想吃個泡麵而已，還想說泡麵蓋怎麼這麼厚」，只見這款台式泡麵的上蓋非常多層，打開一層又出現一層，目測至少有五層的厚度，打開包裝需要花費不少時間。貼文一出後，網友紛紛留言表示，「像洋蔥一層一層撥開」、「俄羅斯泡麵限定版」、「俄羅斯娃娃的概念」、「這有夠幸運的呀」、「可能裡面破了，再一層又破，再一層再一層」、「這泡麵跟著防疫了」。

其中有網友表示，這可能是泡麵生產線機器故障導致，「自動化包裝機器出包啦」、「產線到那卡住了」、「封蓋機器故障，導致重複封蓋（我猜的）」、「生產線上跳針的產物」、「這應該是輸送帶卡住，然後封蓋機拼命蓋的結果(有畫面）」。