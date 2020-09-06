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太像槍枝結構圖！中和捷運站消防設施配置圖紅到國外
台北捷運以便捷、快速、乾淨等優勢聞名國際，站內也會張貼平面路線圖及消防配置圖供民眾參考，但日前有網友在捷運中和站驚見神似「槍枝」的消防設施配置圖，照片曝光獲得廣大迴響，就連美國社群網站「reddit」也轉貼分享。
近日，臉書社團「新·路上觀察學院」瘋傳一張照片，只見捷運中和站的消防配置圖清楚標示滅火器、逃生梯、消防栓箱、逃生方向等，但配置圖的外型與槍枝結構圖極為相似，網友見狀忍不住問道「等等，捷運站可以出現這種東西嗎？」
貼文一出，引來千名網友按讚留言，「還好沒有扳機」、「完蛋！要變新北打卡地標了」、「原來是槍枝結構圖呀！」、「上面都寫了消防設施，所以那是一把滅火槍」、「有跟上最近時事」。
根據《今日新聞》報導，新北市政府捷運工程局長李政安表示，環狀線為克服路寬限制，採疊式高架設計，中和站剛好是轉彎站，才會出現這種設計巧合。
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