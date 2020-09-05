一個人吃小火鍋被路人笑「沒朋友」過來人經驗：好處很多

有人喜歡大家一起吃飯的感覺，但一個人自己吃飯也沒有什麼不好，日前有網友長期自己吃飯，在一次併桌的時候遇到了另一位也是喜歡自己品嚐美食的男伴，最後約好要一起吃遍各地美食，羨煞許多網友，這次有一名網友獨自吃小火鍋，卻被旁邊5位小孩說自己來吃火鍋「好可憐，沒朋友嗎？」，接著又被另一桌的人嫌棄「藥膳鍋味道好噁心」，瞬間覺得自己很惹人嫌。

網友在臉書「爆怨公社」發文說，日前自己吃個藥膳小火鍋，聽到旁邊的5位小孩說著「為什麼一個人來吃火鍋，好可憐，沒朋友嗎？」，接著又聽到另一桌的人說著「這什麼味道，好噁心，為什麼有人點藥膳小火鍋啦，很臭耶！」原PO因為自己一個人，只好在心裡想說「沒朋友錯了嗎，藥膳鍋是哪裡臭了？」但也瞬間有點心酸直呼「我和藥膳火鍋為什麼這麼惹人嫌」。

其他網友看到也說「要是我就直接回應他們，什麼叫我一個人來吃火鍋，你沒看我朋友都在旁邊嗎？」、「小屁孩吃鍋還要找一堆人才敢吃，內心是有多空虛，多膽小」、「一個人吃鍋超自在的！不要理他們，沒水準！」、「真的很討厭那些人一多就口無遮攔的人...自己一個的時候什麼都不敢說，沒家教」、「一個人吃火鍋也可以很幸福的，所以別因為別人而壞了自己的心情喔！」。

也有人分享自己一個人的經驗「我，一個人吃過小蒙牛」、「等你們長大了就知道，一個人吃飯有夠爽！一個人看電影有夠爽！一個人出國有夠爽！」、「一個人吃鍋才是王道，可以盡情吃飽」、「想當年我一個人去開刀，拖著點滴去對面吃火鍋時，店家多送了我一盤肉叫我加油真是太爽了！」

原PO最後也更新說，這段火鍋其實吃的很開心，可能火鍋店位於土直地區，所以相對也會遇到一些比較土直的民眾，很開心每次在抱怨都會遇到很妙的人，大家的神回都讓我嘴角裂到耳朵。