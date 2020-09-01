女子一人吃飯被服務生要求併桌 驚喜結局羨煞近萬網友

不要再覺得一個人去餐廳吃飯是單身狗的無奈了！一位單身的女網友，某次獨自到餐廳用餐時，因滿座被要求併桌，卻因此與併桌的他發展出新戀情，超展開的劇情羨煞眾人，「決定以後都一個人吃飯」。

一名女網友在《Dcard》發文分享一人用餐的奇遇經驗，女網友表示平時常常是一人獨自外出享用美食，因為覺得約人、約時間很麻煩，不如一人行動自由。半年前，去某家餐廳用餐，當時人潮客滿，餐廳又都是以四人桌為主，所以只好一人霸著一桌四人座用餐。

用餐到一半時，服務生詢問可否與一名也是單獨自用餐的男客人併桌，雙方都同意後男客人就一起同坐了。初時，兩個互不識的陌生人覺得不好意思，僅簡單問候聊一下。結果，彼此越聊話題越搭，發現兩人都是屬於常一人用餐的類型，還互相加了LINE當好友，三不五時會一起相約吃好料。

就這樣過了約半年，男方突然向女網友告白，「能不能就這樣跟我一直同桌到處吃美食？」意外的併桌促成兩人決定繼續這樣同桌下去。女網友覺得能遇到男友很幸運，感謝月老的眷顧，也祝福大家都能遇到「可以一起同桌吃飯一輩子的人」。

對於這位女網友的神奇際遇，引發眾人羨慕，直說「恭喜」、「緣分來了，怎麼擋都擋不住」、「那個服務生是月老來牽紅線的嗎」、「這是多麼振奮人心的故事啊」、「兩個吃貨一起吃遍東西南北，光是想起來就很浪漫」。

但有更多人埋怨「老天爺為什麼你都差別待遇」、「每次都自己吃，我的緣份呢」，驚覺「原來跟閨蜜吃飯誤了我的情路」、「所以說單身的別再待在家叫熊貓了」，決定「以後都一個人吃飯」、「不低頭滑手機了」。