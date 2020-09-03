婦人戴「特別版遮陽帽」騎車 網大讚：巧手又環保

生活上的一些小物都可以透過廢物利用再次DIY製成，不僅可以打造出獨一無二的物品，重複利用也較環保。有網友日前發文分享，稱在路上看到一位婦人戴著遮陽帽騎車，近看發現這頂遮陽帽相當特別，透過廢物利用DIY製成，貼文一曝光後，不少網友也大讚婦人的巧手，並稱這樣很環保。

原PO在臉書社團「新·路上觀察學院」發文，貼出一張照片，只見婦人全身都有做防曬措施，穿上長袖、戴上手套和遮陽帽騎車，但近看婦人的遮陽帽，材質卻是廢物利用，疑似是用鋁箔包拆解後縫紉製成，對此原PO感到震驚，並寫道「我：阿姨你有正常的帽子嗎？ 阿姨：哞」。

貼文一出後，不少網友則紛紛留言，「很厲害欸」、「這有在賣欸」、「這很好啊，環保欸」、「巧手」、「超想要」、「好像很多長輩會做」、「哇靠這才叫環保，廢物利用」、「好像有社區大學課程在教」、「我家也有一頂耶」。