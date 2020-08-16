清冰箱挖出「一團枯葉」 真面目曝光網崩潰：別騙我

清理家中冰箱總會有滿滿的驚喜！一名女網友昨（15）日在清冰箱時，竟然看到「一團枯葉」在裡面，讓她百思不得其解，沒想到不明物的真面目曝光，令全場笑瘋直呼「人家乾燥花，妳乾燥高麗菜」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己清理家中營業用的冰箱，沒想到竟然挖到像是樹葉的「藝術品」，剝開來才發現是高麗菜，而且應該冰超過1個半月，尷尬景象讓她笑說「每天開冰箱還是忘了有高麗菜，因為被深埋在最裡面」。

照片曝光後，網友留言笑說，「明末清初的出土文物」、「樹葉堆出來的，妳別騙我」、「再冰90幾年，拿出來賣博物館」、「想唱陳奕迅的『十年』」、「我還以為是控土窯，準備開窯吃雞」、「故宮是翡翠白菜，妳的是泛黃高麗菜」、「猛一看以為金紙燒一半」、「這顆是故宮博物館借出來拍照的吧！」。