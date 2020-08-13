速食店赫見「放大版小小兵」出征 網笑：點餐時店員能聽懂？

台灣麥當勞與全球人氣明星「小小兵」聯名推出「小小兵萬用置物籃」，吸引許多粉絲網友排隊搶購。日前就有一名網友到麥當勞用餐時，巧遇4位同學穿上黃色雨衣cosplay成「放大版」小小兵，特殊裝扮相當吸睛，引起網友熱議。

一位網友在Dcard發文分享，昨天跟朋友一起去麥當勞吃早餐，沒想到居然遇到放大版小小兵，4位身穿黃色雨衣、藍色吊帶褲的同學將自己喬裝成小小兵，還特地將小小兵的大眼睛給畫了出來，讓網友見了實在又驚又喜。

不過，由於同學刻意cosplay太過醒目，網友也忍不住開玩笑的說「同學，你穿這樣不會熱嗎？」其他網友也紛紛留言表示，「那個雨衣、牛仔褲...感覺裡面是瀑布」、「好可愛」、「難怪今天麥當勞爆多人」。

4位真人版小小兵出沒吸引許多網友留言，有人就說，「小小兵迷顯示為已崩潰」、「工讀生出來哦！！」、「我倒是很懷疑內用要怎麼吃？」、「小小兵長大後歪了」、「點餐的時候店員聽得懂嗎？」、「防疫小小兵」、「店員一定憋笑憋得很辛苦」。