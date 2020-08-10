限量7萬個！麥當勞「小小兵萬用置物籃」超萌登場

今年暑假，又萌又可愛的「小小兵」將亂入全台麥當勞啦！自8月12日起，麥當勞推出全新的「小小兵萬用置物籃」，除了有凱文、史都華與蘿蔔等3位人氣小小兵之外，還可見到全新角色「拖拖」同步登場。活動期間內，民眾購買任一套餐加價269元就可獲得，全台限量7萬組。

模樣可愛的「小小兵」，在2010年的「神偷奶爸」電影中首度登場，不僅有著無厘頭的表情與聲音，還有特殊的語言，讓小小兵們成功擄獲全球大小朋友的心。隨著邁入電影上映10週年，小小兵也將再推出新作品「小小兵2：格魯的崛起」。而過去曾經推出美樂蒂、Hello Kitty萬用置物籃的麥當勞，本次也推出「小小兵萬用置物籃」，讓粉絲們帶回家。

「小小兵萬用置物籃」的外觀是小小兵們最喜歡的香蕉造型，還有著立體的凱文、史都華與蘿蔔3位主角，以及將於新電影中登場的「拖拖」。4位小小兵的表情與動作各有不同，徹底展現超萌魅力。而置物籃也有手提、車掛、平擺等3種使用方式，除了可以日常收納，還可以帶去海邊玩水、裝沙。