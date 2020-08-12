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你豬頭我北七？他燦笑秀新車牌「0887」笑翻全網

聯合新聞網 / 綜合報導
車牌主人一臉燦笑地舉著「0887」的車牌拍照留念。 圖／翻攝自爆廢公社
車牌主人一臉燦笑地舉著「0887」的車牌拍照留念。 圖／翻攝自爆廢公社

一般人買車除了看牌子、選性能、挑顏色之外，更重要的就是領車牌時，能拿到好數字，畢竟會跟著愛車一輩子，當然希望看得順眼又寓意佳。不過有時各方面都顧到了，就是沒注意到數字的諧音，有網友在「爆廢公社」貼出朋友的車牌，一念出聲就笑翻眾人。

只見照片中男子舉著領到的車牌，笑得十分開心，牌上的數字卻是「0887」，諧音近似「林北北七」，前方英文字母也音似台語「你豬頭」，配上男子的燦爛笑容，讓眾多網友立刻笑噴，紛紛留言「87分不能再高了」，還有人貼出一張「5287」的車牌，笑問是不是「0887」的女友。

也有網友認為「0887」不一定是「北七」，也可以是「林北霸氣」、「林北發錢，越來越發」，全看個人如何解讀。而車牌主人也在該則貼文底下曬出自己的無碼燦笑舉牌照，看來完全不介意車牌數字隱喻，發文的友人大讚他「有勇氣」。

雖然諧音車牌引人發噱，但想要的人似乎也不少，有網友表示這類車牌很快就被買走，「我上次也要花錢買0887跟5978結果都來不及就被搶走了」、「很好啊要是我也想要」。

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