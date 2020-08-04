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台灣哪些景點去一次就不想再去？網狂點「這兩個」廢到有剩

聯合新聞網 / 綜合報導
嘉義縣高跟鞋教堂。圖／文化觀光局提供
嘉義縣高跟鞋教堂。圖／文化觀光局提供

疫情關係，民眾紛紛轉往國內旅遊，掀起一股「國旅爆發潮」，離島更是首當其衝，登島人數攀升，也造成不少亂象。有網友說，日前去了南投忘憂森林，結果感覺被騙，早知道待在家不出門，他也好奇，台灣哪邊是去了一次就不會想再去的景點，引起不少網友討論。

網友在PTT八卦版發文說，日前想說無聊去了南投兩天一夜，景點忘憂森林被大家推到不行，結果到了現場，感覺自己被騙了，實際上看起來就是「一堆枯木」，他也後悔的說「早知道在家睡覺不出門了」，他也說今年去過最爛的景點就是這了，另外他也好奇的問「台灣哪邊是去一次就不會再去的景點？」。

網友看到文後紛紛回應「台灣各大景點」、「都想去忘憂森林了，為什麼不去更深的水漾森林？」、「當然是全台灣的老街啊，都複製貼上一模一樣」、「山上以外的所有地方，幾乎沒有旅遊價值」、「南投妖怪村」、「苗栗桂花巷」、「秋紅谷」、「天空步道全部」、「彩繪村」、「就那些網紅打卡景點啊」而最多人提到的景點是「高跟鞋教堂」、「台東的水往上流」。

而也有人提到會想再去第二次的地方像是「台南」、「台灣的高山」等等，有人說最近去台南，只要是網路上有稍微推薦台南店家，現場通通都要排隊，誇張的是連周圍停車場都沒有空位，有許多台南的網友也跳出來說「人太密集了」、「真的不行，台南人週末都不能出門了」。

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