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智齒有多硬？實測液壓機粉碎智齒 力度逾600KG
俗語有云「牙齒當金使」，但智慧齒到底要多少重量才可壓至粉碎呢？YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」用液壓機實測，終於得出答案。
拍片的YouTuber表示，碰巧太太因牙痛而不得不拔掉智慧齒，才難得有智慧齒用來測試，所以告誡家庭觀眾切勿模仿。用來測試的智慧齒的大部份牙根被鋸去，牙齒底部磨平，看着液壓機慢慢施壓，鏡頭右上方顯示壓力，最後需達100公斤的力度，才能把智慧齒壓碎。
YouTuber其後以另隻智慧齒測試，看看到底多重的壓力才可把它壓至粉碎。該顆智慧齒同樣已被鋸去牙根及磨平，可見以285公斤的壓力才可以令該隻智慧齒出現一道裂痕，其中一角則被壓崩。
儘管如此，這狀況與把智慧齒壓到粉碎仍有一段距離，YouTuber便再接再厲，開動液壓機繼續向這隻裂了的智慧齒施壓，最後壓力增至635KG，即2個大胖子的重量總和，才能令整隻智慧齒終於承受不了，徹底粉碎成粉末。
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文章授權轉載自《香港01》
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