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智齒有多硬？實測液壓機粉碎智齒 力度逾600KG

香港01 / 卡洛兒
智慧齒被鋸掉牙根，底部被磨平以進行實測。圖擷自Youtube「Hydraulic Press Channel」
智慧齒被鋸掉牙根，底部被磨平以進行實測。圖擷自Youtube「Hydraulic Press Channel」

俗語有云「牙齒當金使」，但智慧齒到底要多少重量才可壓至粉碎呢？YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」用液壓機實測，終於得出答案。

拍片的YouTuber表示，碰巧太太因牙痛而不得不拔掉智慧齒，才難得有智慧齒用來測試，所以告誡家庭觀眾切勿模仿。用來測試的智慧齒的大部份牙根被鋸去，牙齒底部磨平，看着液壓機慢慢施壓，鏡頭右上方顯示壓力，最後需達100公斤的力度，才能把智慧齒壓碎。

YouTuber其後以另隻智慧齒測試，看看到底多重的壓力才可把它壓至粉碎。該顆智慧齒同樣已被鋸去牙根及磨平，可見以285公斤的壓力才可以令該隻智慧齒出現一道裂痕，其中一角則被壓崩。

儘管如此，這狀況與把智慧齒壓到粉碎仍有一段距離，YouTuber便再接再厲，開動液壓機繼續向這隻裂了的智慧齒施壓，最後壓力增至635KG，即2個大胖子的重量總和，才能令整隻智慧齒終於承受不了，徹底粉碎成粉末。

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文章授權轉載自《香港01》

YouTuber 牙齒

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