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大叔想用三倍券換「貞操」她嚇傻 對方1動作才知誤會大了

聯合新聞網 / 綜合報導
振興三倍券15日開始發放使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取。記者陳易辰/攝影
振興三倍券15日開始發放使用，民眾可到郵局購買或指定超商領取。記者陳易辰/攝影

為了促進國內經濟行政院推出振興三倍券，民眾領取後開始思考該如何花費。近日有女網友逛超市到一半，突然有名大叔開口「想用三倍券換妳的『貞操』」，害她當場不知所措，後來對方1動作才知道誤會大了。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」分享這則趣事，自己在全聯遇到大叔說「要用三倍券換我的貞操」，她聽完尷尬又驚慌地看著對方，這時大叔拉開嗓門指著鈔票，她才意識到是要換「真鈔」，原PO笑說「這樣問很母湯喔！」

貼文掀起網友們熱議，「差點嚇死了」、「害我笑出聲來」、「真的好刺激，聽到真的會誤解」、「樓主有守住嗎？」、「真鈔換貞操」、「告訴大叔『我的貞操很貴的，你買不起的』」、「幽默感十足」。

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