女病患偷渡寵物進病房？她瞥見狗狗「一臉厭世」嚇壞

為了維護環境衛生，醫院向來禁止攜帶寵物入內，然而有病患帶小狗入住病房，離開時還將小狗留在病床上，將同房者嚇得不輕。

醫院為提供病患安心養病的環境，會禁止寵物進入，但有網友發現，同病房的女病患不僅將小狗帶進房中，一起睡在病床上，請假外出時還將小狗留下沒有帶走。結果定睛一瞧，才發現所謂的小狗其實是個抱枕，讓她哭笑不得。

這隻「厭世狗」抱枕由於太過逼真，就曾發生被丟棄在路邊，結果把過往行人嚇壞的事件，在網友間引發一陣討論。這次被留滯病床的畫面曝光，仍有許多人誤會有病患偷帶小狗入院，紛紛疑惑「寵物可以帶到醫院？」、「第一次知道醫院可以帶寵物」、「把狗放病床上不妥」、「我以為是真的狗」、「我看了兩次才看出來」、「太像了！害我本想罵出來的說」，經過其他網友解釋才知道只是抱枕。

也有人搞笑表示，「病太重變回原形了」、「阿叔真的變成狗啦」，還有人分享經驗「我以前住院時，我老爸累了睡我病床，我剛好去吃飯，護士來巡房看到變一個老人家也嚇到」。