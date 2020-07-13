人行道撞見「小狗」直盯 他嚇壞飆髒話⋯真相出爐笑翻眾人
開車或騎車時路上若遇到貓貓狗狗，駕駛一不小心沒注意可能就會發生意外。有網友分享日前在人行道上發現一隻「小狗」，本想以車燈與喇叭將牠趕跑，但牠卻一動不動，眼睛還直愣愣地盯著他，讓他嚇到直飆髒話，釐清真相後更是笑翻眾人。
一名網友在臉書社團「爆怨公社」發文表示，日前晚上騎車時，在人行道上看到一隻像是狗或貓的生物，一動也不動地躺在人行道，為了驅趕，他想以車燈、喇叭將牠趕跑，但牠仍待在原地不動。
該網友表示，他拿出男人的氣魄走向上前看後，發現「是狗耶！還眼睜睜看著我」，詭異狀況讓他嚇得毛骨悚然，細看才發現其實是一個娃娃，娃娃側邊還有標籤，讓他嚇壞直飆髒話，崩潰說「哪個王八蛋亂丟這種娃娃在地上.....嚇死我了！」
其他網友則留言表示「真的會嚇死。晚上這樣看好像真的」、「這樣看也以為是真的狗在看」、「哈哈哈，真像」、「帶回去養吧」、「我家也有一隻，靜靜的看著你，默默的看著你，讓你感到發寒」、「好像真的～直到看到標籤才相信」、「我以為是死掉的狗狗，後面才看完內容原來是狗抱枕」。
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