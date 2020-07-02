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炸雞塊只見油鍋全是泡沫 他笑問：是不是加到洗碗精了…
油炸得金黃酥脆的美食，總是讓人看了食指大動，不過日前一名網友在炸雞塊的過程中，油鍋內卻出現許多泡泡，讓他不禁開始懷疑自己是否「加到洗碗精」，照片曝光引起熱議也有網友表示這是「名副其實的『好吃到冒泡』」。
近日一名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出一張正在油炸雞塊的照片，畫面中的油鍋出現許多大大小小的泡泡，原PO原本不想理會，但沒想到鍋內的泡泡卻越炸越多，讓他開始懷疑自己「是不是加到洗碗精了⋯⋯」。
照片曝光後有網友透露用到不乾淨的油，可能會讓油鍋出現泡泡，「油不乾淨了」、「油變質了」、「有些油不耐高溫」，不過原PO卻表示自己是用全新的油料理，而他也在留言區提到自己是因為加了雞蛋，才會冒出這麼多泡泡，內行網友也補充「食材有蛋白質才會冒泡冒成這樣」、「有蛋就會冒泡」。
另外許多網友也紛紛留言「沒事沒事加到泡舒而已」、「讓我想起高中時拿洗衣粉當地瓜粉用的同學」、「應該是炸到螃蟹一直吐泡泡」、「怎麼看起來像是在煮蜜地瓜」、「名副其實的『好吃到冒泡』」、「吃下去就是體內環保了」。
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