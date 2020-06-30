沙灘撿到PS手把？造型太逼真 網笑：Play 石tation

Sony最新的家用遊戲機Play Station 5，預計於今年年底上市，引起許多玩家關注。不過，來不及等到正式上市，就有玩家宣稱自己已經在沙灘上「撿到」最新的Play Station手把：原來，這是一個外型看起來與PS5手把極為相像的石頭。

這名網友將它貼在網路上，引來許多網友回覆，有人稱它為「太古的手把」、「這個是時空錯亂吧」、「Play Station Zero」、「Play Stone」等，更有網友風趣地將它戲稱為：「Play 石tation」。

近幾週來，Sony旗下的PS系列遊戲機不斷佔據新聞版面。不只PS5造型曝光，PS4主機也有許多新遊戲釋出。另一方面，台北悠遊卡公司日前也推出PS4手把造型悠遊卡，預購才剛上線就被搶購一空，甚至引來大批黃牛試圖壟斷，促使悠遊卡公司與Sony協商，最終決定開放不再限量。