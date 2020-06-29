喜相逢魚放微波爐加熱 打開驚見「案發現場」：屍橫遍野

微波爐雖然方便，但使用時仍要注意不能將某些東西放進去加熱。有網友在臉書社團「婦仇者聯盟」分享自己的慘痛經驗，他將喜相逢放進去微波，沒想到裏頭的魚卵爆開，炸的整個微波爐裡都是魚卵「屍橫遍野」，相當難清。

有網友27日在臉書社團「婦仇者聯盟」發文，他附上「案發現場」的照片，他將喜相逢放在盒中加熱，沒想到加熱完後，魚肚裂開，裏頭的魚卵向外爆開，讓整個微波爐黏滿了細小的魚卵，讓原po崩潰大喊：「小小的魚卵很難清啊！」

現場實在太過慘烈，引來網友在底下留言：「連假報復性加熱？！」、「這樣看來喜相逢只能氣炸或烤箱加熱囉」、「門關上過兩天看看會不會孵出來？」、「拿小掃把掃了」；而原po在底下回應：「收屍痛苦啊！」

民眾使用微波爐時得注意某些材質的容器及食物不能微波，除了原po分享的喜相逢外，像是雞蛋、鋁箔包住的食物、紙袋、塑膠包裝等，甚至是水也都可能造成危險，嚴重可能造成微波爐爆炸起火。