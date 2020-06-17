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青蛇遭路殺！ 巡山員拿比例尺撿屍一靠近卻爆笑

聯合新聞網 / 綜合報導
巡山員以為路上有隻青蛇被路殺，但靠近一看卻是一條「大眼仔」讓他哭笑不得。圖擷自陽明山國家公園粉專
巡山員以為路上有隻青蛇被路殺，但靠近一看卻是一條「大眼仔」讓他哭笑不得。圖擷自陽明山國家公園粉專

日前陽明山國家公園巡山員見到路上有隻「青蛇」一動也不動的躺在路中，心想牠可能遭到路殺（車禍死亡），並祈禱牠還有一絲氣息可以救治，但沒想到接近一看，竟是一條「大眼仔」盯著他，讓他瞬間哭笑不得並表示「原來我的眼睛業障重啊⋯⋯」。

15日「陽明山國家公園」在臉書粉專發文表示，夏天為萬物活躍的季節，因此動物遭到路殺的情況也很頻繁，而巡山員的工作必須將這些屍體紀錄、撿拾，以利後續相關疾病調查、物種監測等等。

粉專表示某天巡山員一如往常出門巡邏時，卻看見一個亮綠色的身影躺臥在馬路上，巡山員一邊心想可能是隻青蛇或是赤尾青竹絲，並一邊祈禱牠也許還有一絲氣息可以救治，於是他拿著路殺袋與比例尺小心的接近，但沒想到定睛一看卻讓他瞬間大笑，原來躺在路上的是「大眼仔」，但因為形狀長條又捲曲，才讓巡山員誤以為是蛇。

照片曝光後讓網友們笑翻並留言表示，「外星生物也遭路殺…該送往NASA…」、「他死不瞑目，眼睛張得大大的」、「原來是玩具啊，我還以為是魔法阿嬤的小扁呢」、「以為青竹絲，原來是大眼蛇」、「真的太像了，懷疑有人故意考驗巡山員的」。

另外在四月一日時也有巡山員在路邊看到疑似山羌的遺體，但沒想到接近一看卻是一個狗狗抱枕，讓他直呼「愚人節，當我看著這狗抱枕，是我被嘲笑而已」，並呼籲大家不管騎車、開車都應慢行小心動物，也不要亂丟垃圾。

另外也有一名巡山員以為看到山羌遺體，但沒想到卻是一個狗狗抱枕。圖擷自陽明山國家公園粉專
另外也有一名巡山員以為看到山羌遺體，但沒想到卻是一個狗狗抱枕。圖擷自陽明山國家公園粉專

國家公園 陽明山

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