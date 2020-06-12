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華航新商品摺疊隨行杯開賣 網友看了造型直呼「好害羞」

聯合新聞網 / 綜合報導
華航推出環保隨行杯，但造型卻在網路上引起討論。 圖擷自華航emall官網
華航推出環保隨行杯，但造型卻在網路上引起討論。 圖擷自華航emall官網

隨著國人環保意識抬頭，越來越多人買飲料、買咖啡都會自備杯子瓶子，以減少垃圾量，華航為了響應環保，近期推出了「矽緻摺疊隨行杯」，並在11日推出宣傳影片，只不過隨行杯曝光後卻讓網友議論紛紛，許多人都看傻了眼，因為造型被笑說好像男性的情趣用品「飛機杯」。

華航這款隨行杯共推出曙光藍、尊爵紅、樂活灰等3個顏色，重量僅158公克，還能夠摺疊縮小方便攜帶，而且杯身設計結合華航梅花意象，還能耐溫-40°C到200°C，符合國內外多項認證，目前開放預購，一組兩入1000元，6月30日前促銷價只要900元。

不過這項商品推出後卻在PTT上引起話題，因為造型竟然和男性的情趣用品「飛機杯」有點相似，從兩者外觀來比較，同樣都是頭尾比較寬，中間較細，再加上瓶身都只有兩種顏色相互交錯，難怪容易被網友認為和情趣用品太相似。

許多網友搞笑留言說「笑死，有夠像」、「飛機杯材質、飛機杯造型的飛機杯，但不是飛機杯」、「這個杯形狀真的笑死」、「這未免也太像真的飛機杯」、「不要鬧啦」、「這個太害羞」、「這保證紅到日本去」、「我覺得情趣用品廠商很快就會翻模」、「要買要快，我覺得很快就會停售了」。

還有人懷疑這產品的真實性，「那個造型是認真的嗎？」、「設計的人是不是故意的？」、「這造型根本超故意的」、「這絕對是被惡搞了吧」、「這背後設計師是天才啊」。

華航 環保 PTT

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