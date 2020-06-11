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華航推環保隨行杯 即日起eMall預購享優惠

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
華航「矽緻摺疊隨行杯」獨特矽晶杯身浮凸設計及色彩，即日起於eMall開放預購，一組雙入原價1,000元，6月30日前促銷價只要900元。圖／華航提供
華航「矽緻摺疊隨行杯」獨特矽晶杯身浮凸設計及色彩，即日起於eMall開放預購，一組雙入原價1,000元，6月30日前促銷價只要900元。圖／華航提供

新冠肺炎疫情延燒全球，航空客運幾乎全部停擺，但航空公司的商品館仍繼續營業。華航與仁舟社會企業合作開發環保隨行杯，要讓少「塑」變多數，共同守護這片蔚藍天空與海洋。

華航「矽緻摺疊隨行杯」獨特矽晶杯身浮凸設計及色彩，即日起於eMall開放預購，一組雙入原價1,000元，6月30日前促銷價只要900元；華夏會員可使用哩程折抵方案，每1,000哩等同新台幣90元，最高可折抵單項商品總件數金額10%。

為傳達華航提供旅客「充滿驚喜的遠行，回到熟悉的島嶼」的意念，隨行杯杯身設計結合華航梅花意象，推出曙光藍、尊爵紅、樂活灰等三個顏色；一個杯子重量僅158公克，可摺疊縮小體積，方便民眾攜帶。食品級矽膠杯身可耐溫-40-200°C，符合SGS檢驗、歐盟LFGB、美國FDA認證；寬口設計便利盛裝，旋轉式蓋口不怕搖晃溢漏，防燙杯套好握、好拿取，配件也可拆下清潔。

華航透過系統性、計畫性的推動環保備品及減塑用品，並採在地化採購策略，積極尋找台灣在地企業合作機上服務與銷售用商品，同時期望透過環保減塑商品提升旅客綠色消費意識。

另外，eMall「SkyBoutique精品館」自4月開幕以來深受喜愛，為回饋消費者支持，即日起自6月30日止，精品館全館下殺八五折起，單館單筆刷卡消費金額滿新台幣6,888元，再加贈「空中果汁番茄汁」或「航旅特調清新綠茶」一箱，數量有限，送完為止。

華航 環保 疫情 社會企業 綠色消費 新冠肺炎

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