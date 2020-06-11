聽新聞
test
0:00 / 0:00
他一看飯店浴室蓮蓬頭傻眼 網笑翻：絕無死角絕對乾淨
外出旅遊時，民眾對飯店內的浴室設施都會抱有期待，希望有大浴缸可以泡澡或是有按摩SPA，不過近期有位網友卻被飯店內的浴室設施給嚇傻。原PO在網上分享飯店浴室的淋浴設施，只見蓮蓬頭佈滿四周，且水壓非常強，令他相當傻眼，對此不少網友看到照片後紛紛回覆，表示這種設備絕無死角，原PO絕對洗得乾淨。
原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他貼出兩張看起來像是飯店浴室的照片，只見浴室內的蓮蓬頭佈滿整個牆壁，一面牆上就有將近4個蓮蓬頭，且蓮蓬頭的水壓相當高，而原PO在看到此景後忍不住訝異，表示「哇，這要洗什麼鬼啦」。
而該貼文曝光後，引起網友熱議，許多人紛紛留言回覆，「360度幫你洗到一塵不染」、「地上要裝轉盤，轉一圈洗完」、「感覺會像在瀑布下面修煉吧」、「把人當車洗的概念是吧」、「這好像是要被抓去祭魔神的奴隸要洗乾淨身體用的」、「絕無死角絕對乾淨」、「這個讚，如果水溫OK的話」、「水費單，來時也會很開心」、「這種水量洗澡超爽也超快速的」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言