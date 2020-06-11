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他一看飯店浴室蓮蓬頭傻眼 網笑翻：絕無死角絕對乾淨

聯合新聞網 / 綜合報導
該浴室內的蓮蓬頭佈滿整個牆壁，且蓮蓬頭的水壓相當高。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
該浴室內的蓮蓬頭佈滿整個牆壁，且蓮蓬頭的水壓相當高。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

外出旅遊時，民眾對飯店內的浴室設施都會抱有期待，希望有大浴缸可以泡澡或是有按摩SPA，不過近期有位網友卻被飯店內的浴室設施給嚇傻。原PO在網上分享飯店浴室的淋浴設施，只見蓮蓬頭佈滿四周，且水壓非常強，令他相當傻眼，對此不少網友看到照片後紛紛回覆，表示這種設備絕無死角，原PO絕對洗得乾淨。

原PO在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他貼出兩張看起來像是飯店浴室的照片，只見浴室內的蓮蓬頭佈滿整個牆壁，一面牆上就有將近4個蓮蓬頭，且蓮蓬頭的水壓相當高，而原PO在看到此景後忍不住訝異，表示「哇，這要洗什麼鬼啦」。

而該貼文曝光後，引起網友熱議，許多人紛紛留言回覆，「360度幫你洗到一塵不染」、「地上要裝轉盤，轉一圈洗完」、「感覺會像在瀑布下面修煉吧」、「把人當車洗的概念是吧」、「這好像是要被抓去祭魔神的奴隸要洗乾淨身體用的」、「絕無死角絕對乾淨」、「這個讚，如果水溫OK的話」、「水費單，來時也會很開心」、「這種水量洗澡超爽也超快速的」。

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