搶不到PS4悠遊卡！老公DIY「專屬款」 網羨慕：好想要

悠遊卡公司跟台灣索尼互動娛樂公司合作，推出PS4手把悠遊卡，昨（3）日開賣短短幾分鐘就被民眾秒殺，不少買家直呼根本搶不到。有名女網友就分享老公DIY的「PS4造型悠遊卡」，除了外觀完美複製外，重點是能感應儲值，照片曝光後，引來眾人羨慕呼喊「好想要！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「所有通路都已售完，第2波預購也沒搶到，因此老公幫我手作這款悠遊卡」，照片中可見，她拿的是第一代PS手把悠遊卡，造型復古可愛又逼真，厲害的是它一樣能進出站刷卡，讓人看了相當佩服。根據《三立新聞網》報導，原PO的老公喜歡收藏模型，也會自己手做、噴漆和上色，於是利用手邊現有的第一代PS模型，再內嵌悠遊卡晶片，從製作到測試總計1星期。

貼文一出，網友紛紛留言表示，「這麼厲害」、「這好可愛！高手在民間」、「版主要不要開團？感覺很可以」、「你老公好厲害，害我都想請他做個switch的」、「第一代的！好想要啊！」、「請收下我的膝蓋」、「想跟你換老公哈哈」、「可惡好羨慕啊！」。