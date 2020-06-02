手拿這支被問「怎麼吃大便」 真相曝光網笑：好吃嗎？

近日一名網友無奈表示，有位小弟弟見到他手上拿的長條物，便轉頭問媽媽「那個人怎麼在吃大便」，害他尷尬到想挖洞鑽，照片曝光後，眾人紛紛猜測食材的真面目，原PO也在底下留言解答，大家看完全笑瘋直呼「這不誤會也難」。

原PO在臉書社團「爆笑2公社」發文寫道，「老闆你的技術要加強了，害我拿出去要吃時，旁邊一位弟弟問他媽媽『那個人怎麼在吃大便』，我該跟他說我在吃大還丹嗎」，只見竹籤上插著黑色的長條物，外觀帶有光澤感且表面凹凸有裂痕，看起來神似排泄物，讓人頓時食慾全消。事後原PO也在留言處揭曉不明物的真面目「這是1支50元的墨魚香腸」。

貼文一出，超過3000多名網友留言回應，「大便無誤」、「這是水分喝太少便秘的吧」、「這個真的不行」、「弟弟太老實了，名副其實的吃屎」、「還以為是烤地瓜」、「小朋友就是誠實」、「墨魚香腸烤成這樣，老闆的技術真的要加油」、「佩服的是你還吃的下去」。