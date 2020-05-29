兒子打針！爸皺眉頭一臉猙獰 網笑：護士打錯人？

施打預防針是許多小朋友的噩夢，不過做家長的也不忍孩子流淚。近日有位媽媽在臉書社團「爆廢公社公開版」發文分享，今天帶兒子去打預防針，沒意外針一下去就傳來哭聲，不過有趣的是，老公表情超有戲，讓她在一旁完全笑瘋。

照片中可見，小寶寶坐在爸爸腿上注射疫苗，打針時痛到放聲大哭，同一時間爸爸緊皺眉頭，像是感同身受般，露出超猙獰表情，完美詮釋打在兒身痛在父心的模樣，讓老婆哭笑不得地說「我都懷疑針是不是打到爸爸了！」

照片在網上曝光，網友們看完紛紛留言，「爸爸想幫小孩分擔疼痛感」、「最高境界感同身受」、「他可能捏到爸爸的奶頭了哈哈」、「小孩：原來是打爸爸，白裝了」、「爸爸心痛啊！」、「這位爸爸很有戲」、「爸爸表情滿分」。