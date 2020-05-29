哪種車輪餅口味最奇特？ 網點名「這內餡」老闆都拿來送人

車輪餅是不少人從小吃到大的甜點，除了價格親民外，口味也不斷推陳出新，這讓一名網友好奇「車輪餅內餡哪種口味最奇特」，結果眾人答案一面倒，紛紛曝光「不能接受」的口味，直呼「老闆最後都拿來送人」。

原PO在PTT發文提及，車輪餅應該可以排進下午茶點心前幾名，傳統來講顧名思義內餡是紅豆，再來是普遍大眾也愛的奶油，不過很多店會賣其它口味，例如草莓、巧克力、芋頭，近年來賣珍奶、冰淇淋口味的也大有人在，甚至還有肉鬆、鮪魚等鹹食，不過在眾多口味中，「有沒有車輪餅內餡最奇特的八卦？」

貼文一出，網友紛紛留言回應，「絕對是菜圃」、「之前常去的那家，最常剩下菜圃，老闆最後都拿來送」、「菜脯超噁，味道很奇怪」、「不能接受菜圃」、「菜脯調味的夠好的話很好吃，但我都踩到地雷」、「菜圃不適合放進車輪餅裡」。

另外也有人點名其它口味，「奶油冰淇淋」、「不過我覺得巧克力最噁」、「紅燒肉車輪餅超怪組合」、「我覺得紅豆最不好吃」、「芋頭我不愛」。