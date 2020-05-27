快訊

美國務院宣布香港已無法自治 將衝擊美對港貿易特殊待遇

聽新聞
test
0:00 / 0:00

命大！連遇兩次天花板崩塌 他秀驚悚照自嘲：是不是該買樂透

聯合新聞網 / 綜合報導
網友分享自己遇到天花板掉落的經驗。 圖擷自爆料公社一日小編
網友分享自己遇到天花板掉落的經驗。 圖擷自爆料公社一日小編

一次不夠還遇到兩次！一名網友po文指出，曾在住院時遇到醫院病房的天花板掉落，就算乖乖待在家中也沒比較安全，床上的天花板也曾突然塌下來，留下滿地的水泥碎塊。「人生經歷天塌了兩次」，他笑稱這樣是不是該去買個樂透？照片公開後網友也直冒冷汗，佩服實在命大！

事主在臉書爆廢公社分享自己「兩遇」天花板掉落的嚇人經驗。其中一組照片還能看見點滴架，當時正吊著點滴，天花板卻破了個洞，大塊的碎片掉在地板上。另一組照片看起來像在臥室，床上的天花板不知何故翹開，內部的水泥塊大量散落在兩張床之間。有網友看到天花板內部鋼筋特寫，發現「已經外露生鏽了」，還斷言這就是海砂屋，勸原po考慮補強或搬家，否則「很容易出事情」。

網友分享自己遇到天花板掉落的經驗。圖擷自爆料公社一日小編
網友分享自己遇到天花板掉落的經驗。圖擷自爆料公社一日小編

誇張的景象不只一次，讓網友們看傻眼，直說應該要改po在「靈異公社」(貼文跟神靈、不可思議事件有關的社團)，並要原po去祭改、到廟裡走一趟。還開玩笑說有如電影「絕命終結站」劇情，要是再發生可以請黑人兄弟幫忙扛。

先前台灣也曾發生過海砂屋天花板突然塌陷，3、4樓瞬間打通變成樓中樓的嚇人景象。該名屋主指出鋼筋鏽蝕後混泥土一直有剝落的情形，之後可能是受到地震影響，廚房天花板突然整塊砸落，留下直徑約3公尺的大洞。若看到鋼筋水泥不正常鏽蝕崩落，最好多加注意。

海砂屋的鋼筋嚴重鏽蝕，很難再有支撐作用。記者鄭國樑／攝影
海砂屋的鋼筋嚴重鏽蝕，很難再有支撐作用。記者鄭國樑／攝影

海砂屋 爆廢公社

延伸閱讀

他對發票驚見這號碼超傻眼 直呼連中2百都難

妹妹傳LINE「愛貓火化發票中200…」她鼻酸見中獎真相笑了

賣場人氣洗衣精夜間自爆 整牆「藍色瀑布」網友崩潰：我也爆過！

台灣最平的路？ 最多網友公認「筆直大道」：沒爭議

相關新聞

妹妹傳LINE「愛貓火化發票中200…」她鼻酸見中獎真相笑了

愛貓最後的禮物？一名網友在臉書社團上分享心情，上個月家中的寵物走了，家人送牠火化走完最後一程。近期對統一發票時，妹妹傳訊息驚呼當時火化的發票中了200，讓人瞬間鼻酸。但仔細看了發票，她卻立刻對妹妹爆粗口，真相也讓網友們破涕為笑。

命大！連遇兩次天花板崩塌 他秀驚悚照自嘲：是不是該買樂透

一次不夠還遇到兩次！一名網友po文指出，曾在住院時遇到醫院病房的天花板掉落，就算乖乖待在家中也沒比較安全，床上的天花板也曾突然塌下來，留下滿地的水泥碎塊。「人生經歷天塌了兩次」，他笑稱這樣是不是該去買個樂透？照片公開後網友也直冒冷汗，佩服實在命大！

他買新衣櫃組裝完傻眼 網一看驚：怎麼像靈骨塔位

一名網友近日買了一組裝式的衣櫃，組完後才發現有點眼熟，將照片放上臉書社團後，大家紛紛認出神似存放往生者骨灰的靈骨塔位，驚訝「真的超像」...

機車置物格放抹布常被偷 她曝一招解決：再也沒被偷走！

適逢梅雨季節，民眾出門都會攜帶雨具，不少機車騎士更會在前方小置物格放上一條抹布，以備不時之需，可以隨時擦乾椅墊，不過有時卻會被順手牽羊，就有一名女網友分享了「防偷大法」，果然再也沒被偷走。

他對發票驚見這號碼超傻眼 直呼連中2百都難

3、4月統一發票日前開獎，不少民眾也紛紛拿起手邊的發票一一對獎，不過就有網友在對獎過程中發現自己手中竟有一張連8碼數字皆是4的發票，讓他看了直呼連中2百元都好難。

復古名流機車遭上鎖 原因曝光萬名網友笑：月老紅線變鐵鍊

名流機車可說是五、六年級生的青春回憶，日前有網友無奈表示，自己的復古「名流機車」被人用鎖鏈鎖住，車頭上貼有一張紙條，原以為是被人惡搞，沒想到看完內容忍不住嘴角上揚，並將現場拍照在網上曝光，引來萬名網友笑說「原來現在月老紅線都直接升級鐵鍊了！」

蘿蔔糕隱藏版吃法 內行推：這樣做最實在

港式點心最經典的就式蘿蔔糕，但是蘿蔔糕怎麼料理最好吃？相信大多數人都比較熟悉煎的蘿蔔糕，不過有網友發文表示，覺得「湯」的蘿蔔糕比較好吃，文章一出，引起「煎」、「湯」兩派網友熱議。

紅茶包裝超特殊！巧撞「醫療物品」全網噴飯

夏天到了，天氣越來越炎熱，大家也開始喝起冰涼飲料解渴。有網友貼出一張「飲料杯」的照片，特別的包裝讓全網笑翻，直呼「差點噴飯」。

店門口擺兩棵盆栽 他們辛勤澆水⋯2個月後揭「悲劇真相」

不少店家為了美化環境，都會擺上盆栽或假花裝飾。有網友表示，他與店內同事發現店門口擺了兩大盆綠樹盆栽，因此兩人辛勤的輪流澆水，2個月後竟發現「兩棵都是假的盆栽」，讓他們欲哭無淚，他表示「假盆栽真的很真」。有同樣遭遇的網友表示，「曾經澆過一年才發現是假的」。

他買 「最牛」便當要求主副菜都放一樣 價格曝光網友讚超划算

大多數便當的菜色是肉魚當主菜，再另外選3項青菜當配菜，不過卻有網友要求便當店老闆主配菜都放滷蛋，並稱自己是「今日最牛」，而5顆滷蛋的便當要價50元，也讓網友直呼超划算「原來是買蛋送飯」。

怕吃不飽要加量！白飯竟變「一座小山」 1.8萬人笑瘋：阿嬤級店員

日前有網友和媽媽到百貨公司美食街吃飯，因為自己身材高大，所以點餐時詢問店員「白飯可不可以多一點」，沒想到幾分鐘後去取餐，眼前景象害他笑到腰打不直，因為對方直接把白飯加到變成一座小山，照片在網上曝光，笑翻1.8萬名網友。

不准拿桌上飲料！兒開大絕「棒式飲用」 網笑：好體力

日前有名女網友表示，準備到廚房煮菜時，警告兒子說「不准拿桌上飲料來喝」，沒想到從廚房出來當場傻眼，因為小孩雙手撐桌上，宛如棒式支撐姿勢，讓她好氣又好笑，照片在網上曝光，笑翻上千名網友。

熱門新聞

她28歲存款不到兩萬「資產」曝光後 網全傻：贏過一堆人

網怨台鐵一堆小站意義不明 眾人狂點名：南樹林該廢

賣場人氣洗衣精夜間自爆 整牆「藍色瀑布」網友崩潰：我也爆過！

見阿婆辛苦豪買4袋現切水梨 客一吃原形曝光氣炸

理髮師遇男性只會「兩邊推高」？台男崩潰發問知關鍵：沒得選

機車置物格放抹布常被偷 她曝一招解決：再也沒被偷走！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。