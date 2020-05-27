命大！連遇兩次天花板崩塌 他秀驚悚照自嘲：是不是該買樂透

一次不夠還遇到兩次！一名網友po文指出，曾在住院時遇到醫院病房的天花板掉落，就算乖乖待在家中也沒比較安全，床上的天花板也曾突然塌下來，留下滿地的水泥碎塊。「人生經歷天塌了兩次」，他笑稱這樣是不是該去買個樂透？照片公開後網友也直冒冷汗，佩服實在命大！

事主在臉書爆廢公社分享自己「兩遇」天花板掉落的嚇人經驗。其中一組照片還能看見點滴架，當時正吊著點滴，天花板卻破了個洞，大塊的碎片掉在地板上。另一組照片看起來像在臥室，床上的天花板不知何故翹開，內部的水泥塊大量散落在兩張床之間。有網友看到天花板內部鋼筋特寫，發現「已經外露生鏽了」，還斷言這就是海砂屋，勸原po考慮補強或搬家，否則「很容易出事情」。

網友分享自己遇到天花板掉落的經驗。圖擷自 爆料公社一日小編

誇張的景象不只一次，讓網友們看傻眼，直說應該要改po在「靈異公社」(貼文跟神靈、不可思議事件有關的社團)，並要原po去祭改、到廟裡走一趟。還開玩笑說有如電影「絕命終結站」劇情，要是再發生可以請黑人兄弟幫忙扛。

先前台灣也曾發生過海砂屋天花板突然塌陷，3、4樓瞬間打通變成樓中樓的嚇人景象。該名屋主指出鋼筋鏽蝕後混泥土一直有剝落的情形，之後可能是受到地震影響，廚房天花板突然整塊砸落，留下直徑約3公尺的大洞。若看到鋼筋水泥不正常鏽蝕崩落，最好多加注意。