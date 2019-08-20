轟隆！桃園海砂屋廚房頂全塌3、4樓變「樓中樓」 社區憂都更無期

2019-08-20 11:19 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



海砂屋的鋼筋嚴重鏽蝕，很難再有支撐作用。記者鄭國樑／攝影 分享 facebook 桃園市龜山區光峰路一民宅昨天下午2點，女屋主在3樓廚房角落操作縫紉機，突然「轟隆」巨 響，3、4樓之間的混泥土的天花板整塊個掉下來，就在她背後險些砸中頭，廚房通往客廳的門被掉落的石塊、損壞門板擋住，屋主的公公午睡被嚇醒，連忙到廚房外搬開石塊救媳婦出來，先生、孩子稍後趕回來一家漏夜住到親戚家，今天上午收拾物品撤離時，看著直徑約3公尺的天花板大洞，裸露鏽蝕的鋼筋，還有其他房間也顯得岌岌可危，憂煩住海砂屋26年，不知道哪一年才能看到都更。

發生屋頂崩塌的民宅是桃園市政府列管的海砂屋，社區南北兩個區塊合計110戶全部是海砂屋，社區住戶和市府住宅發展處表示，民國73年建商蓋房子的時候建築法規還沒禁止使用海砂，到了921大地震震出問題，社區住戶才知道當年花300、400萬元買的是海砂屋。

「以為是大地震、嚇得半死」，女屋主表示，昨天下午約2點，她在廚房靠近客廳角落操作縫紉機，因為機器也有聲響，她沒注意屋頂一開始有沒有異音，只聽到轟隆一聲廚房整個天花板掉下來，嚇得她趕緊往縫紉機底下空間縮，還好機器放在角落，如日再往中間靠個10公分，頭一定會被砸中。

曾姓屋主說，住海砂屋26年，鋼筋鏽蝕後混泥土一直有剝落的情形，但都是零碎的砂石掉落，後來加裝天花板裝潢擋住掉落的石砂，廚房天花板沒裝潢，可能是上次4級地震影響，廚房天花板整塊掉下來。

社區110戶是5樓沒有電梯的舊社區，曾家的4、5樓沒人住，除了地震，4樓年久沒保養修護也被認為是地板塌落的原因之一。