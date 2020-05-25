他買 「最牛」便當要求主副菜都放一樣 價格曝光網友讚超划算

大多數便當的菜色是肉魚當主菜，再另外選3項青菜當配菜，不過卻有網友要求便當店老闆主配菜都放滷蛋，並稱自己是「今日最牛」，而5顆滷蛋的便當要價50元，也讓網友直呼超划算「原來是買蛋送飯」。

一名網友在「爆廢公社二館」發文，文中提到他到便當店點了一個滷蛋便當，當下老闆不解「什麼是滷蛋便當」，原po便解釋，「主菜副菜都要滷蛋就好」，而他也說，白飯和5顆滷蛋的便當只花了50元，不禁佩服自己用低價解決一餐，直呼「今日我最牛」，不過吃完也讓原po喊「乾死我了！差點噎死」。

網友買50元滷蛋便當要求全放蛋，網友直呼超划算。圖片來源／ 臉書

貼文一出，許多網友不禁笑道，「用看的都覺得要噎到了」、「一個星期的蛋一次吃完」、「這會噎死吧」。也有網友直呼賺到，「滷蛋一顆10塊，白飯感覺賺到了」、「50元真佛心」、「原來是買蛋送飯」。

但有人則建議原po應該要點不同烹煮方式的蛋料理較不膩，「你應該要滷蛋、煎蔥蛋、炒蛋、荷包蛋、蒸蛋、糖心蛋、茶葉蛋、三色蛋、菜脯蛋、九層塔炒蛋，有點變化比較不膩」。