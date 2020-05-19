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「Wi-Fi」到底怎麼唸？英語專家曝正解 一票人都唸錯

聯合新聞網 / 綜合報導
無線網路「Wi-Fi」已成為現代人重要的科技物品之一。 圖／ingimage
無線網路「Wi-Fi」已成為現代人重要的科技物品之一。 圖／ingimage

隨著科技日新月異，手機、網路已成為現代人不可或缺的重要工具，而網路從早期的撥接上網，到現在的無線網路，大大的提升了人們生活的便利，但你知道無線網路「Wi-Fi」這個詞要怎麼唸嗎？有網友在PTT貼文問到這個問題，得到的答案也不一樣。

這名網友發文表示一直聽到許多人都唸「W愛F愛」，但當聽到「W噫F噫」的唸法時讓他嚇了一大跳，心想「難道一直一來我都唸錯了嗎？」原PO好奇的想問其他人都怎麼唸「Wi-Fi」這個詞？貼文引起網友的討論，有人認為「當然『歪壞』正解無誤」、「歪ㄈㄞ」，但也有網友表示「法國人念weefee」。

據《ETtoday新聞雲》報導，這個詞之前在大陸也引起過討論，山東外事翻譯職業學院商務英語教研室主任溫顏表示，「Wi-Fi」是wireless fidelity（無線相容性認證）的縮寫，因此要把「Wi-Fi」當作是一個單字來發音，而不是依照「wireless fidelity」這兩個單字的「i」的發音來讀。

溫顏表示這兩個單字有兩個母音，應該要發短音，從語法角度來唸應該為「微費」，不過他也說如果真的這樣唸的話可能很多人會聽不懂，所以怎麼唸都沒關係，只要方便交流和溝通，讓人聽得懂就好了。

PTT WiFi

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