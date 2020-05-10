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女兒送母親節禮物 她打開傻眼網友笑：想當姐姐了！

聯合新聞網 / 綜合報導
母親節禮物收到火辣性感內衣，讓女網友無奈又好笑。圖擷自facebook
母親節禮物收到火辣性感內衣，讓女網友無奈又好笑。圖擷自facebook

不少人會在母親節這天送禮物給辛苦的媽媽，但有名女網友無奈表示，原本滿心期待人生中第一個母親節禮物，怎料從提袋拿出後，忍不住飆出髒話，禮物在網上曝光，引來眾人笑翻直呼「暗示妳多生個弟弟或妹妹」。

原PO在臉書社團「爆怨公社發文，昨晚（9日）女兒打來表示「我有買母親節禮物給妳」，當下問她買了什麼，結果對方神秘兮兮地說「等妳來，我拿給妳」，掛完電話她開始期待人生第一個由孩子準備的母親節禮物。

有趣的是，原PO從提袋拿出禮物後當場傻眼，只見就讀國中的女兒送上蕾絲性感內衣，薄紗透明的設計讓人看了害羞，也讓她崩潰大喊「到底哪個老闆賣我女兒這個啦！真的無法想像接下來的節日，我還要遭受到怎麼樣的打擊...」。

貼文一出，網友紛紛留言回應，「這是激勵妳的禮物」、「我懷疑是爸爸叫女兒送的」、「他想要再一個妹妹或弟弟」、「爸爸賄賂女兒的假母親節禮物」、「貼心知道媽媽身材好」、「這個有笑點啦！」、「第一次看到女兒送媽媽那麼火辣的禮物」。

母親節 爆怨公社

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