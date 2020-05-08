快訊

神隱24天！羅志祥行蹤曝光　傳今晚21:45低調回台

后豐大橋女老師命案再翻盤 男友無罪遭最高院撤銷

台灣哪道美食被亂搞會讓人生氣？ 網友：「珍珠」無誤

聯合新聞網 / 綜合報導
有網友問台灣什麼食物被人亂搞會讓人生氣，最多人點名的是先前被日本拿來做成鹹食的「珍珠」。 圖擷自臉書「娛看日本」
有網友問台灣什麼食物被人亂搞會讓人生氣，最多人點名的是先前被日本拿來做成鹹食的「珍珠」。 圖擷自臉書「娛看日本」

泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」日前拍攝影片，激動表示台灣打拋豬不道地，還說「打拋豬加番茄就是死罪」，引發網友熱烈討論。為此有網友在PTT上發文，詢問台灣人有沒有什麼食物是被外國人亂搞會生氣的，結果最多人認為是紅遍全球的「珍珠」。

網友今日在PTT「八卦版」上發文提問，原po提到「娘娘」拍攝的影片，一下說打拋豬不能加番茄，一下說泰國沒有椒麻雞，但台灣是個「兼容並蓄」的美食天國，「應該沒有哪種食物是被外國人加了什麼東西會震怒的吧？」為此好奇詢問網友意見。

留言區中，最多網友提出的，是之前風靡日本，甚至出現許多鹹食料理的「珍珠」，「珍珠拉麵啊，之前不是一堆怪珍珠食物」、「珍珠跟豆芽菜」、「珍珠肉羹，鳳梨奶茶」、「珍珠加麻婆豆腐」、「把珍珠變鹹食真的無法接受，那個能吃有鬼」。

另外，也有人提到「三色豆」、「鳳梨」、「火鍋加芋頭」等食物。但也有人認為，台灣人對飲食的容忍度蠻高，也經常嘗試不同的搭配，「台灣對飲食文化的容忍度滿高的，頂多覺得不好吃不會到暴怒」、「台灣人不會暴怒只會好奇這是什麼口味」、「台灣人一杯飲料可以加那麼多料，以前還有可樂加珍珠」。

PTT

延伸閱讀

疫情到現在都沒排過口罩酒精？ 網友問：怎麼撐過來

為何沒人買大樂透全餐？ 網曝真相笑：又不是傻子

老闆送東港名產「那個魚」他跳針問哪個 釣出內行人解答

影／他自拍影片教做古早味蛋糕引回響 貓咪也成吸睛焦點

相關新聞

台灣哪道美食被亂搞會讓人生氣？ 網友：「珍珠」無誤

泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」日前拍攝影片，激動表示台灣打拋豬不道地，還說「打拋豬加番茄就是死罪」，引發網友熱烈討論。為此有網友在PTT上發文，詢問台灣人有沒有什麼食物是被外國人亂搞會生氣的，結果最多人認為是紅遍全球的「珍珠」。

姐姐、女友都是護理人員 他做出8種精緻便當慰勞讓網友驚艷

新冠肺炎疫情肆虐全球，各國的醫護人員站在第一線不僅風險大也相當辛勞，一名網友表示自己的姐姐是護理師，女友是護校學生，因此他非常能體會醫護人員的勞累，於是特別利用自己最拿手的料理來慰勞她們，他拍下所做出來的8種美味便當PO上網，讓許多網友大讚太厲害。

Q版陳時中蛋糕太可愛 眼尖網友尷尬說：他不是阿中部長

新冠肺炎（COVID-19）爆發至今造成全球大淪陷，台灣由於防疫成效卓越，讓全世界刮目相看，也因此讓衛福部長陳時中知名度紅遍海內外，不僅外國媒體相繼報導，國內也有業者以阿中部長的肖像作為商品推銷，讓人眼睛一亮。一名女網友日前到全聯超市購物時，發現一款蛋糕上面畫著阿中部長的Q版頭像，照片PO上網後讓許多網友大讚太可愛了。

他買回魚肉切開驚見一張人臉 網友嚇：笑得讓人心裡發寒

許多物品常會因為色澤、光線的因素而讓人產生了視覺上的錯覺和聯想，一名網友到市場買了一片魚肉，回家後看到切面嚇了一跳，因為切面看起來就像一張人臉，有眼睛、嘴巴，詭異的畫面讓他覺得很不舒服，照片上傳臉書後也讓許多網友議論紛紛。

搶9.3億大樂透頭獎！3歲女兒幫選號 結果讓她超崩潰

連槓了24期，今年大樂透最高頭獎9.3億元在前（5）日開出，由台中一人獨得，高額彩金也吸引了許多民眾想試試手氣，就是期盼能獲得財神爺的眷顧，一名女網友在臉書表示當天家人帶著3歲的女兒去彩券行，並由女兒幫忙選號，結果選出來的號碼讓她看了哭笑不得，笑說不該讓3歲小孩自己選，貼文一出也笑翻所有網友。

媽咪一早開冰箱驚見變「玩具櫃」 網友讚：他有記得收玩具

小朋友時常會做出一些令爸媽哭笑不得的事，有位網友在臉書社團分享，一早開冰箱想做早餐時，赫然發現冰箱竟成了兒子的「玩具櫃」，讓她當場傻眼。而網友見此紛紛直呼「超可愛的啦」！

媽收到兒寫的母親節卡片超嗨 打開一看傻眼：親愛的爸爸

母親節將至，許多學校會幫同學代寄母親節卡片，以感恩媽媽辛苦的照顧，不過卻有一名媽媽在收到卡片之後驚見兒子竟然寫感恩卡給爸爸，並祝他母親節快樂，讓媽媽不禁切心喊，「兒子啊！你把媽媽我擺哪了」。

影／立夏好熱別出門 在家學做日本最夯「水果花三明治」

在各國都祭出外出限制的當下，許多人無法前往餐廳用餐，只好在家嘗試自己料理。而日前，日本Youtube頻道，Tastemade Japan邀請廚師「黃瓜」，為網友們示範了「水果花三明治」，以簡單的方式製作出美觀又美味的點心，讓網友們嘖嘖稱奇。

台版哈利波特月台？ 北車消失的神秘「Y14」出口

英國奇幻小說《哈利波特》中知名的九又四分之三月台，在台北車站也有相似地點？網友發現台北地下街出口指示牌依序標示有20多個出口，其中通往台灣高鐵的「Y14」出口，在地下街卻怎麼也找不到，好奇上網提問Y14「是什麼消失的密室嗎？」

下班驚見母拿熨斗「電頭毛」 他心疼：沒多花時間教她

生活經驗豐富的媽媽，常能運用巧思將日常用品玩出不同花樣，讓人大開眼界。有網友某日提早回家，意外發現媽媽將熨斗開發出「新功能」，讓他驚訝又心疼，不過媽媽的動作也讓眾人捏把冷汗大喊：「母湯啊！」

直接穿走？好市多買鞋驚見「空盒一堆」 網曝真相

美式賣場好市多（Costco）不時會發起一波又一波的限量特賣，讓許多網友積極搜尋特價消息，因此出現許多臉書社團，提供社員分享戰利品及購買經驗，有任何疑問也可以在社團上詢問，會有熱心的社員們解答。

男友阻女友喝冰飲料老闆讚貼心 真相讓她氣到不行

一名女網友發文說，日前和男友一起去買東西吃，正到一家紅茶冰買飲料的時候，點了一杯紅茶鮮奶，但卻被男友阻止說「不能喝」，原先以為是因不讓女生喝冰品對身體好的貼心舉動，沒想到結局真相卻讓女友「氣到不行」。

熱門新聞

月薪13萬、有房有車有存款 他哀怨自己的職業讓女生退避三舍

去哪玩最無出國感？ 多數網友指「這兒」：還不如國內旅遊

鄰居阿姨怨「領不到紓困金」 她留言揭「貴婦生活」被刪好友

領一萬紓困金繳健身房年費 網友怒：留給需要的人

18歲俄美女溜冰選手IG貼出捲髮照 網友讚：外太空來的美女

AV片場千奇百怪 男優清水健新書爆料「那間超商」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。