台灣哪道美食被亂搞會讓人生氣？ 網友：「珍珠」無誤

泰國華裔網紅「Alizabeth 娘娘」日前拍攝影片，激動表示台灣打拋豬不道地，還說「打拋豬加番茄就是死罪」，引發網友熱烈討論。為此有網友在PTT上發文，詢問台灣人有沒有什麼食物是被外國人亂搞會生氣的，結果最多人認為是紅遍全球的「珍珠」。

網友今日在PTT「八卦版」上發文提問，原po提到「娘娘」拍攝的影片，一下說打拋豬不能加番茄，一下說泰國沒有椒麻雞，但台灣是個「兼容並蓄」的美食天國，「應該沒有哪種食物是被外國人加了什麼東西會震怒的吧？」為此好奇詢問網友意見。

留言區中，最多網友提出的，是之前風靡日本，甚至出現許多鹹食料理的「珍珠」，「珍珠拉麵啊，之前不是一堆怪珍珠食物」、「珍珠跟豆芽菜」、「珍珠肉羹，鳳梨奶茶」、「珍珠加麻婆豆腐」、「把珍珠變鹹食真的無法接受，那個能吃有鬼」。

另外，也有人提到「三色豆」、「鳳梨」、「火鍋加芋頭」等食物。但也有人認為，台灣人對飲食的容忍度蠻高，也經常嘗試不同的搭配，「台灣對飲食文化的容忍度滿高的，頂多覺得不好吃不會到暴怒」、「台灣人不會暴怒只會好奇這是什麼口味」、「台灣人一杯飲料可以加那麼多料，以前還有可樂加珍珠」。