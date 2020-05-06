媽收到兒寫的母親節卡片超嗨 打開一看傻眼：親愛的爸爸

母親節將至，許多學校會幫同學代寄母親節卡片，以感恩媽媽辛苦的照顧，不過卻有一名媽媽在收到卡片之後驚見兒子竟然寫感恩卡給爸爸，並祝他母親節快樂，讓媽媽不禁切心喊，「兒子啊！你把媽媽我擺哪了」。

一名媽媽在「爆怨公社」發文說，近日收到學校幫兒子郵寄的母親節卡片，原本當下還很開心地打開來看，沒想到信件開頭竟是寫著爸爸，內文提到「親愛的爸爸，母親節要到了，謝謝您帶我去學校，謝謝帶我去圖書館，謝謝帶我去買電視，母親節快樂，假日帶我去花蓮玩。」讓這名媽媽看了不禁難過起來喊，「兒子啊！你把媽媽我擺哪了？我才是那個辛苦懷胎十月又替你把屎把尿的人吶！」

文章一出，網友笑說，「媽媽被遺忘了」、「媽媽沒地位」、「媽媽變隱形人了」，也有不少網友以為是單親家庭父代母職的感性文章，「心裡酸了一下，還以為是單親爸爸po的感性文，原來有媽媽啊」、「不說還以為是單親家庭，差點騙走我眼淚」、「看開頭我以為是父代母職的爸爸po文」。

而其他網友也安慰原po說，「媽咪再等三個月，也許父親節就能收到兒子寫給您的卡片了」、「沒關係啦，父親節就輪到妳了」、「媽媽別難過，再等三個月妳就能夠收到卡片了」，但原po不指望地笑說，「很怕到時還是親愛的爸爸」。