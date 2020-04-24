到全聯領口罩…一看包裝 網友驚呼：超商輸了
新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，口罩全球大缺貨，政府為保障人人有口罩防疫，採「口罩實名制」購買且不斷進化升級，目前已擴大開放至超商、超市都能領貨。網友分享至全聯領取口罩的經驗，其他人一看，直呼「超商輸了」。
一名網友在《我愛全聯-好物老實說》PO出一張口罩的圖片，並寫道「全聯也可以領口罩！只是不是每個店員都會操作，有稍微等一下下，但還是謝謝你們為大家服務！排在我後面的朋友，拍謝啦！」
眾人看到圖中的口罩是採用膠袋雙邊封口式包裝，紛紛大讚「全聯的包裝覺得很乾淨」、「全聯的無塵分裝也覺得好很多！也在便利店領信封～感覺相對弱很多」、「這個包裝比信封袋好」、「塑膠袋真的好很多」。
原PO有提到不是每個店員都會操作，而全聯的收銀櫃檯服務「慢到有名」，現在又提供口罩領取服務，網友直覺「全聯店員會很忙」、「新的通路，員工辛苦了」，還有人搞笑幫喊「請支援收銀」，也有佛心網友因為這個原因「領口罩就排除全聯」、「不想讓收銀員崩潰」、「放他們吧」。
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